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КНДР здійснила новий запуск балістичної ракети перед візитом на півострів віцепрезидентки США

"Європейська правда"Середа, 28 вересня 2022, 14:21

Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети з невстановленими технічними характеристиками, перед візитом до Південної Кореї віцепрезидентки США та спільними навчаннями американських і південнокорейських військових.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє південнокорейське Yonhap, цитуючи заяву Об’єднаного комітету начальників штабів.

Запуск здійснили в середу 28 вересня, ракету спрямували у Японське море. Інших деталей запуску наразі не повідомляли. 

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За три дні перед цим КНДР теж здійснила запуск балістичної ракети малої дальності у Японське море. Також південнокорейські військові попереджали, що КНДР може готуватися до тестового запуску балістичної ракети з підводного човна. 

29 вересня очікується візит до Сеула віцепрезидентки США Камали Гарріс, повідомлялося також, що вона може відвідати демілітаризовану зону між Південною Кореєю і КНДР. 

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Теми: Північна Кореязброя
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