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КНДР провела новый запуск баллистической ракеты перед визитом на полуостров вице-президента США

"Европейская правда"Среда, 28 сентября 2022, 14:21

Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты с неустановленными техническими характеристиками, перед визитом в Южную Корею вице-президента США и совместными учениями американских и южнокорейских военных.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает южнокорейское Yonhap, цитируя заявление Объединенного комитета начальников штабов.

Запуск осуществили в среду 28 сентября, ракету направили в Японское море. Других деталей запуска пока не сообщалось. 

За три дня до этого КНДР тоже осуществила запуск баллистической ракеты малой дальности в Японское море. Также южнокорейские военные предупреждали, что КНДР может готовиться к тестовому запуску баллистической ракеты с подводной лодки. 

29 сентября ожидается визит в Сеул вице-президента США Камалы Харрис, сообщалось также, что она может посетить демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР. 

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Темы: Северная Кореяоружие
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