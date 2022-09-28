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РФ обстріляла прикордоння Чернігівщини, зафіксовано 77 вибухів – ОК "Північ"

"Українська правда"Середа, 28 вересня 2022, 14:47
Ілюстративне фото з Getty images

Зранку 28 вересня російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області, всього зафіксовано 77 вибухів.

Джерело: ОК "Північ" в Facebook 

Дослівно: "Армія Росії знову обстріляла прикордоння Чернігівської області. З 11:00 до 12:00 в районі Сеньківки спостерігачі зафіксували 70 вибухів (приходів) з АГС та 7 вибухів (приходів) з міномету 120 мм".

Деталі: За інформацією ОК "Північ", втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про жертви серед населення та пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

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Теми: Чернігівська областьвибухвійна
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