РФ обстріляла прикордоння Чернігівщини, зафіксовано 77 вибухів – ОК "Північ"

Зранку 28 вересня російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області, всього зафіксовано 77 вибухів.

Джерело: ОК "Північ" в Facebook

Дослівно: "Армія Росії знову обстріляла прикордоння Чернігівської області. З 11:00 до 12:00 в районі Сеньківки спостерігачі зафіксували 70 вибухів (приходів) з АГС та 7 вибухів (приходів) з міномету 120 мм".

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Деталі: За інформацією ОК "Північ", втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про жертви серед населення та пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.