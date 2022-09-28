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РФ обстреляла приграничье Черниговщины, зафиксировано 77 взрывов – ОК "Север"

"Украинская правда"Среда, 28 сентября 2022, 14:47
РФ обстреляла приграничье Черниговщины, зафиксировано 77 взрывов – ОК Север
Иллюстративное фото с Getty images

Утром 28 сентября российские войска обстреляли приграничье Черниговской области, всего зафиксировано 77 взрывов.

Источник: ОК "Север" в Facebook 

Дословно: "Армия России снова обстреляла приграничье Черниговской области. С 11:00 до 12:00 в районе Сеньковки наблюдатели зафиксировали 70 взрывов (приходов) с АГС и 7 взрывов (приходов) из миномета 120 мм".

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Детали: По информации ОК "Север", потерь среди личного состава и техники нет. Информация о жертвах среди населения и повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Темы: Черниговская областьвзрыввойна
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