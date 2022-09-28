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СБУ сообщила о подозрениях еще 16 организаторам псевдореферендума РФ

Валентина РоманенкоСреда, 28 сентября 2022, 14:55
СБУ сообщила о подозрениях еще 16 организаторам псевдореферендума РФ
иллюстрация СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрениях еще 16 организаторам псевдореферендума России на временно оккупированных территориях Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Так, в Донецкой области заочно подозрение в коллаборационистской деятельности от спецслужбы получили:

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  • Денис Пушилин, "глава "ДНР";
  • Владимир Бидевка, "председатель народного совета "ДНР";
  • Радомская Елена, "секретарь ЦИК "ДНР"".

На временно оккупированной части Запорожской области подозрение от СБУ получили:

  • Евгений Балицкий, "глава военно-гражданской администрации Запорожской области";
  • Галина Данильченко, "исполняющая обязанности мэра" Мелитополя;
  • Александр Сауленко, "глава военно-гражданской администрации Бердянска";
  • Галина Катющенко, "председатель центральной избирательной комиссии" Запорожской области";
  • Андрей Сигута, "глава военно-гражданской администрации" Мелитопольского района".
  • Максим Зубарев, "глава Акимовской громады Мелитопольского района".

На временно оккупированной части Херсонской области подозрение СБУ получили:

  • Владимир Сальдо, "глава военно-гражданской администрации" Херсонской области;
  • Кирилл Стремоусов, "заместитель главы военно-гражданской администрации" Херсонской области;
  • Марина Захарова, "председатель центральной избирательной комиссии" Херсонской области;
  • Ольга Кулик, "председатель территориальной избирательной комиссии Генического района";
  • Тамара Мирошниченко, "председатель территориальной избирательной комиссии Бериславского района";
  • Елена Саяхова, "председатель временной избирательной комиссии Каховского района";
  • Людмила Козлова, "председатель временной избирательной комиссии Скадовского района".

В частности, установлено, что эти коллаборационисты при поддержке вооруженных формирований РФ и представителей государства-агрессора провели ряд мероприятий для подготовки и организации проведения незаконного референдума, а именно:

ВИДЕО ДНЯ
  • создали территориальные участки для псевдоголосования;
  • сформировали фейковые территориальные и участковые избирательные комиссии;
  • информировали жителей общин о подготовке и проведении "референдума";
  • составили предварительные списки участников "плебисцита";
  • разработали и утвердили форму и текст "бюллетеней" для голосования на псевдореферендуме, а также распорядились по изготовлению и доставке их для голосования на участки и в соответствующие комиссии;
  • обеспечили финансирование подготовки и проведения "референдума" и тому подобное.

Дословно: "Служба безопасности подчеркивает неотвратимость наказания за преступления против государственной безопасности Украины".

Темы: СБУвойна
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