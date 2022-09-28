Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар по Миколаївці на Донеччині: з-під завалів вилучили тіло жінки

Середа, 28 вересня 2022, 16:26
Удар по Миколаївці на Донеччині: з-під завалів вилучили тіло жінки
Фото ДСНС

Рятувальники вилучили тіло жінки з-під завалів зруйнованої школи у місті Миколаївка Донецької області, яке обстріляли російські загарбники.

Джерело: ДСНС у Facebook

Дослівно ДСНС: "Донецька область: рятувальники вилучили тіло загиблої жінки з-під завалів частково зруйнованої будівлі школи у м. Миколаївка". 

Реклама:
 
Фото ДСНС 

Деталі: Росіяни вдарили по Миколаївці вранці 28 вересня. У результаті обстрілу сталось часткове руйнування 3-поверхової будівлі ЗОШ № 1 (з першого по третій поверхи). 

 
Фото ДСНС

Під час аварійно-рятувальних робіт з-під завалів дістали тіло загиблої жінки 1959 р.н. 

 
фото ДСНС 

Рятувальники розібрали 50 тонн конструктивних елементів будівлі. Роботи завершено.

ВІДЕО ДНЯ

 

Теми: Донецька областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Донецька область
Обстріли Курахового: з-під завалів дістали тіло загиблого – МВА
В ніч на 30 серпня росіяни накрили вогнем Донеччину: двоє загиблих, семеро поранених
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Останні новини
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
Усі новини...
Реклама: