Удар по Миколаївці на Донеччині: з-під завалів вилучили тіло жінки

Рятувальники вилучили тіло жінки з-під завалів зруйнованої школи у місті Миколаївка Донецької області, яке обстріляли російські загарбники.

Джерело: ДСНС у Facebook

Дослівно ДСНС: "Донецька область: рятувальники вилучили тіло загиблої жінки з-під завалів частково зруйнованої будівлі школи у м. Миколаївка".

Фото ДСНС

Деталі: Росіяни вдарили по Миколаївці вранці 28 вересня. У результаті обстрілу сталось часткове руйнування 3-поверхової будівлі ЗОШ № 1 (з першого по третій поверхи).

Фото ДСНС

Під час аварійно-рятувальних робіт з-під завалів дістали тіло загиблої жінки 1959 р.н.

фото ДСНС

Рятувальники розібрали 50 тонн конструктивних елементів будівлі. Роботи завершено.