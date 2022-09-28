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Удар по Миколаївці на Донеччині: з-під завалів вилучили тіло жінки

Середа, 28 вересня 2022, 16:26
Фото ДСНС

Рятувальники вилучили тіло жінки з-під завалів зруйнованої школи у місті Миколаївка Донецької області, яке обстріляли російські загарбники.

Джерело: ДСНС у Facebook

Дослівно ДСНС: "Донецька область: рятувальники вилучили тіло загиблої жінки з-під завалів частково зруйнованої будівлі школи у м. Миколаївка". 

 
Фото ДСНС 

Деталі: Росіяни вдарили по Миколаївці вранці 28 вересня. У результаті обстрілу сталось часткове руйнування 3-поверхової будівлі ЗОШ № 1 (з першого по третій поверхи). 

 
Фото ДСНС

Під час аварійно-рятувальних робіт з-під завалів дістали тіло загиблої жінки 1959 р.н. 

 
фото ДСНС 

Рятувальники розібрали 50 тонн конструктивних елементів будівлі. Роботи завершено.

 

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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