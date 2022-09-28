Удар по Миколаївці на Донеччині: з-під завалів вилучили тіло жінки
Середа, 28 вересня 2022, 16:26
Рятувальники вилучили тіло жінки з-під завалів зруйнованої школи у місті Миколаївка Донецької області, яке обстріляли російські загарбники.
Джерело: ДСНС у Facebook
Дослівно ДСНС: "Донецька область: рятувальники вилучили тіло загиблої жінки з-під завалів частково зруйнованої будівлі школи у м. Миколаївка".
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Деталі: Росіяни вдарили по Миколаївці вранці 28 вересня. У результаті обстрілу сталось часткове руйнування 3-поверхової будівлі ЗОШ № 1 (з першого по третій поверхи).
Під час аварійно-рятувальних робіт з-під завалів дістали тіло загиблої жінки 1959 р.н.
Рятувальники розібрали 50 тонн конструктивних елементів будівлі. Роботи завершено.
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