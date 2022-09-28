Удар по Николаевке в Донецкой области: из-под завалов достали тело женщины
Среда, 28 сентября 2022, 16:26
Спасатели изъяли тело женщины из-под завалов разрушенной школы в городе Николаевка Донецкой области, который обстреляли российские захватчики.
Источник: ГСЧС в Facebook
Дословно ГСЧС: "Донецкая область: спасатели изъяли тело погибшей женщины из-под завалов частично разрушенного здания школы в г. Николаевка".
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Детали: Россияне ударили по Николаевке утром 28 сентября. В результате обстрела произошло частичное разрушение 3-этажного здания СОШ № 1 (с первого по третий этаж).
Во время аварийно-спасательных работ из-под завалов достали тело погибшей женщины 1959 г.р.
Спасатели разобрали 50 тонн конструктивных элементов здания. Работы завершены.
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