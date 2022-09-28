Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Удар по Николаевке в Донецкой области: из-под завалов достали тело женщины

Среда, 28 сентября 2022, 16:26
Фото ГСЧС

Спасатели изъяли тело женщины из-под завалов разрушенной школы в городе Николаевка Донецкой области, который обстреляли российские захватчики.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно ГСЧС: "Донецкая область: спасатели изъяли тело погибшей женщины из-под завалов частично разрушенного здания школы в г. Николаевка". 

 
Фото ГСЧС

Детали: Россияне ударили по Николаевке утром 28 сентября. В результате обстрела произошло частичное разрушение 3-этажного здания СОШ № 1 (с первого по третий этаж).

 
Фото ГСЧС

Во время аварийно-спасательных работ из-под завалов достали тело погибшей женщины 1959 г.р. 

 
Фото ГСЧС

Спасатели разобрали 50 тонн конструктивных элементов здания. Работы завершены.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ВСУ ударили по 10 районам сосредоточения врага – оперативное командование

США выделяют Украине военной помощи на $1,1 млрд: в пакете – 18 HIMARS

РосСМИ поговорили с контрактником из Бучи: российские военные пьянствовали и убивали мужчин

Попытка Трухина подкупить полицию: НАБУ завершило расследование

СМИ раскрыли, какие новые санкции против России рассматривают США и ЕС

Спецслужбы допускают, что трубы "Северных потоков" непригодны навсегда – СМИ

Все новости...
Донецкая область
В Кремле назвали задачу-минимум относительно войны в Украине
РФ нанесла удар по школе, за сутки на Донетчине погибло 5 людей – ОВА
Обратно в ад. Почему люди в Донецкой области возвращаются к жизни под обстрелами
Последние новости
04:28
ISW прогнозирует, что Россию ожидает коллапс под Лиманом
03:30
Финляндия ограничит право россиян на въезд в страну
02:30
В Черном море шторм усиливает минную опасность – ОК "Юг"
01:32
ВСУ ударили по 10 районам сосредоточения врага – оперативное командование
00:58
За освобождение Харьковщины Зеленский наградил 320 военных
00:28
"Мы абсолютно не причастны" – Пентагон об утечках газа на "Северных потоках"
00:04
Погибли сразу. История семьи, которую россияне убили в Изюме
23:52
Подробности новых санкций ЕС: без алмазов, но против мыла и туалетной бумаги – СМИ
23:42
Президент Молдовы: если наш нейтралитет нарушат, мы должны защищаться
23:34
Командиры из "Азовстали" скоро увидятся с родными – Зеленский
Все новости...