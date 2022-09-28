Удар по Николаевке в Донецкой области: из-под завалов достали тело женщины

Спасатели изъяли тело женщины из-под завалов разрушенной школы в городе Николаевка Донецкой области, который обстреляли российские захватчики.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно ГСЧС: "Донецкая область: спасатели изъяли тело погибшей женщины из-под завалов частично разрушенного здания школы в г. Николаевка".

Фото ГСЧС

Детали: Россияне ударили по Николаевке утром 28 сентября. В результате обстрела произошло частичное разрушение 3-этажного здания СОШ № 1 (с первого по третий этаж).

Фото ГСЧС

Во время аварийно-спасательных работ из-под завалов достали тело погибшей женщины 1959 г.р.

Фото ГСЧС

Спасатели разобрали 50 тонн конструктивных элементов здания. Работы завершены.