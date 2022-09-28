Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Удар по Николаевке в Донецкой области: из-под завалов достали тело женщины

Среда, 28 сентября 2022, 16:26
Удар по Николаевке в Донецкой области: из-под завалов достали тело женщины
Фото ГСЧС

Спасатели изъяли тело женщины из-под завалов разрушенной школы в городе Николаевка Донецкой области, который обстреляли российские захватчики.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно ГСЧС: "Донецкая область: спасатели изъяли тело погибшей женщины из-под завалов частично разрушенного здания школы в г. Николаевка". 

Реклама:
 
Фото ГСЧС

Детали: Россияне ударили по Николаевке утром 28 сентября. В результате обстрела произошло частичное разрушение 3-этажного здания СОШ № 1 (с первого по третий этаж).

 
Фото ГСЧС

Во время аварийно-спасательных работ из-под завалов достали тело погибшей женщины 1959 г.р. 

 
Фото ГСЧС

Спасатели разобрали 50 тонн конструктивных элементов здания. Работы завершены.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Донецкая область
Обстрелы Курахово: из-под завалов достали тело погибшего – ГВА
В ночь на 30 августа россияне накрыли огнем Донецкую область: 2 погибших, 7 раненых
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Последние новости
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
Все новости...
Реклама: