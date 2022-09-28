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ЗМІ розкрили, які нові санкції проти Росії розглядають США і ЄС

"Європейська правда"Середа, 28 вересня 2022, 16:48
ЗМІ розкрили, які нові санкції проти Росії розглядають США і ЄС
президент сша джо байден, Getty Images

США та Європейський Союз готуються запровадити нові санкції проти Росії - Єврокомісія може оголосити про них вже у середу.

Про це стало відомо виданню The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

За словами джерел, Європейська комісія, швидше за все, запропонує новий механізм контролю за імпортом та експортом з Росії в середу, включаючи заборону на імпорт деяких російських алмазів. 

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Вона також запропонує запровадити санкції проти більшої кількості російських чиновників і прокремлівських "сепаратистів" для посилення тиску на Кремль.

Адміністрація Байдена готує власну нову серію санкцій. За словами офіційних осіб США, під санкції можуть потрапити пов’язані з урядом російські фінансові установи, критично важливі для економіки країни, зокрема - Російське агентство зі страхування вкладів та платіжна система "Мір". За словами офіційних осіб, США підозрюють, що Москва використовує їх, щоб обійти санкції Заходу проти її банківської системи.

Санкції також можуть бути введені проти Національного клірингового центру та Національного розрахункового депозитарію, які забезпечують нормальне функціонування ринку цінних паперів. 

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Адміністрація Байдена також розглядає можливість відключення від системи SWIFT ще кількох російських банків, а також розширення кількості товарів, заборонених до експорту до Росії та запровадження санкцій проти кількох російських компаній. 

Остаточне рішення щодо того, які санкції будуть введені, наразі не ухвалене. 

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з главою МЗС  Франції Катрін Колонною у вівторок заявив, що Україна очікує максимально жорсткої реакції міжнародних партнерів на псевдореферендуми, які проводить Росія на окупованих територіях.

Сполучені Штати вже цього тижня планують оголосити про заходи, які буде вжито проти Росії у відповідь на проведення так званих псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

Теми: РосіясанкціїСШАЄС
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