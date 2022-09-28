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СМИ раскрыли, какие новые санкции против России рассматривают США и ЕС

"Европейская правда"Среда, 28 сентября 2022, 16:48
президент сша джо байден, Getty Images

США и Европейский Союз готовятся ввести новые санкции против России - Еврокомиссия может объявить о них уже в среду.

Об этом стало известно изданию The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

По словам источников, Европейская комиссия, скорее всего, предложит новый механизм контроля за импортом и экспортом из России в среду, включая запрет на импорт некоторых российских алмазов. 

Она также предложит ввести санкции против большего количества российских чиновников и прокремлевских "сепаратистов" для усиления давления на Кремль.

Администрация Байдена готовит собственную новую серию санкций. По словам официальных лиц США, под санкции могут попасть связанные с правительством российские финансовые учреждения, критически важные для экономики страны, в частности - Российское агентство по страхованию вкладов и платежная система "Мир". По словам официальных лиц, США подозревают, что Москва использует их, чтобы обойти санкции Запада против ее банковской системы.

Санкции также могут быть введены против Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария, которые обеспечивают нормальное функционирование рынка ценных бумаг. 

Администрация Байдена также рассматривает возможность отключения от системы SWIFT еще нескольких российских банков, а также расширение количества товаров, запрещенных к экспорту в Россию и введение санкций против нескольких российских компаний. 

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Окончательное решение о том, какие санкции будут введены, пока не принято. 

Президент Владимир Зеленский после встречи с главой МИД Франции Катрин Колонной во вторник заявил, что Украина ожидает максимально жесткой реакции международных партнеров на псевдореферендумы, которые проводит Россия на оккупированных территориях.

Соединенные Штаты уже на этой неделе планируют объявить о мерах, которые будут приняты против России в ответ на проведение так называемых псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

Темы: РосcиясанкцииСШАЕС
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