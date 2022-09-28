Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ердоган і Зеленський обговорили ситуацію на ЗАЕС, російські псевдореферендуми

"Європейська правда"Середа, 28 вересня 2022, 17:02

Президенти України та Туреччини у телефонній розмові обговорили проведення Росією фіктивних референдумів та ситуацію довкола Запорізької АЕС. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба президента Туреччини у Twitter.

Ердоган звернув увагу на успішне функціонування угоди про транспортування українського зерна у Чорному морі та підкреслив, що "схожий підхід можна було б застосувати і щодо Запорізької АЕС". Ердоган повторив пропозицію Туреччини виступити посередником і фасилітатором для формування демілітаризованої зона навколо електростанції.

Реклама:

Крім того, Ердоган підкреслив, що проведення односторонніх референдумів в українських регіонах, які перебувають під контролем Росії, підірвуть зусилля, спрямовані на відновлення дипломатичного процесу.

"Туреччина готова надати всіляку підтримку для врегулювання війни шляхом мирних переговорів", - йдеться в повідомленні пресслужби Ердогана.

Міністерство закордонних справ Туреччини засудило наміри Росії провести так звані референдуми на окупованих територіях України, заявивши, що це ускладнить дипломатичний процес і загрожує поглибленню нестабільності.

ВІДЕО ДНЯ

Між тим, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після обміну полоненими між Україною та РФ, який пройшов за його посередництва, пообіцяв продовжувати "телефонну дипломатію" з метою завершення війни.

Теми: ЕрдоганЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Ердоган
Ердоган сам поїде до Путіна, якого чекали в Анкарі – ЗМІ
Путін поки не їде в Туреччину: зустріч з Ердоганом відкладається
Ердоган заявив, що відновлення "зернової угоди" залежить від виконання Заходом своїх "обіцянок"
Останні новини
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
Усі новини...
Реклама: