Ердоган і Зеленський обговорили ситуацію на ЗАЕС, російські псевдореферендуми

Президенти України та Туреччини у телефонній розмові обговорили проведення Росією фіктивних референдумів та ситуацію довкола Запорізької АЕС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба президента Туреччини у Twitter.

Ердоган звернув увагу на успішне функціонування угоди про транспортування українського зерна у Чорному морі та підкреслив, що "схожий підхід можна було б застосувати і щодо Запорізької АЕС". Ердоган повторив пропозицію Туреччини виступити посередником і фасилітатором для формування демілітаризованої зона навколо електростанції.

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Крім того, Ердоган підкреслив, що проведення односторонніх референдумів в українських регіонах, які перебувають під контролем Росії, підірвуть зусилля, спрямовані на відновлення дипломатичного процесу.

"Туреччина готова надати всіляку підтримку для врегулювання війни шляхом мирних переговорів", - йдеться в повідомленні пресслужби Ердогана.

Міністерство закордонних справ Туреччини засудило наміри Росії провести так звані референдуми на окупованих територіях України, заявивши, що це ускладнить дипломатичний процес і загрожує поглибленню нестабільності.

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Між тим, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після обміну полоненими між Україною та РФ, який пройшов за його посередництва, пообіцяв продовжувати "телефонну дипломатію" з метою завершення війни.