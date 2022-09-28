Эрдоган и Зеленский обсудили ситуацию на ЗАЭС, российские псевдореферендумы

Президенты Украины и Турции в телефонном разговоре обсудили проведение Россией фиктивных референдумов и ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба президента Турции в Twitter.

Эрдоган обратил внимание на успешное функционирование соглашения о транспортировке украинского зерна в Черном море и подчеркнул, что "похожий подход можно было бы применить и по Запорожской АЭС". Эрдоган повторил предложение Турции выступить посредником и фасилитатором для формирования демилитаризованной зоны вокруг электростанции.

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Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что проведение односторонних референдумов в украинских регионах, находящихся под контролем России, подорвут усилия, направленные на восстановление дипломатического процесса.

"Турция готова оказать всяческую поддержку для урегулирования войны путем мирных переговоров", - говорится в сообщении пресс-службы Эрдогана.

Министерство иностранных дел Турции осудило намерения России провести так называемые референдумы на оккупированных территориях Украины, заявив, что это усложнит дипломатический процесс и угрожает углублению нестабильности.

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Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после обмена пленными между Украиной и РФ, который прошел при его посредничестве, пообещал продолжать "телефонную дипломатию" с целью завершения войны.