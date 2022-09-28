Голова розвідки: Тривають перемовини щодо обміну "всіх на всіх"
Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов запевняє, що нині відбувається робота з обміну полоненими.
Джерело: координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram
Деталі: Згідно з повідомленням ГУР, Буданов зустрівся з представниками родин українських захисників.
Дослівно: "Очільник ГУР зустрівся з представниками родин українських полонених
Кирило Буданов наголосив, що Україна продовжує працювати над обмінами полонених, ця робота ніколи не припиняється. Зокрема, тривають перемовини щодо обміну "всіх на всіх".
Також відбувається робота з окремих обмінів. Це тривалий та виснажливий процес. Приміром, обмін 21 вересня, під час якого було звільнено 215 оборонців, готувався понад два місяці".
Деталі: Водночас представник Головного управління розвідки Андрій Юсов на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ" заявив, що наразі Росія відкидає пропозиції україни обміняти всіх на всіх.
Натомість Юсов повідомив, що з моменту повномасштабного вторгнення вже відбулося понад 20 обмінів, у рамках яких вже повернуто близько 800 українських захисників.
"Але дуже багато лишається в полоні. Координаційний штаб зараз над цим працює", – запевнив він.