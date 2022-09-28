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Голова розвідки: Тривають перемовини щодо обміну "всіх на всіх"

Валентина РоманенкоСереда, 28 вересня 2022, 17:13
ілюстративне фото з сайту Армія Inform

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов запевняє, що нині відбувається робота з обміну полоненими.

Джерело: координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram

Деталі: Згідно з повідомленням ГУР, Буданов зустрівся з представниками родин українських захисників.

Дослівно: "Очільник ГУР зустрівся з представниками родин українських полонених

Кирило Буданов наголосив, що Україна продовжує працювати над обмінами полонених, ця робота ніколи не припиняється. Зокрема, тривають перемовини щодо обміну "всіх на всіх".

Також відбувається робота з окремих обмінів. Це тривалий та виснажливий процес. Приміром, обмін 21 вересня, під час якого було звільнено 215 оборонців, готувався понад два місяці".

Деталі: Водночас представник Головного управління розвідки Андрій Юсов на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ" заявив, що наразі Росія відкидає пропозиції україни обміняти всіх на всіх.

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Натомість Юсов повідомив, що з моменту повномасштабного вторгнення вже відбулося понад 20 обмінів, у рамках яких вже повернуто близько 800 українських захисників.

"Але дуже багато лишається в полоні. Координаційний штаб зараз над цим працює", – запевнив він.

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