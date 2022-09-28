Глава разведки: Продолжаются переговоры по обмену "всех на всех"

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов уверяет, что сейчас происходит работа по обмену пленными.

Источник: координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram

Детали: Согласно сообщению ГУР, Буданов встретился с представителями семей украинских защитников.

Дословно: "Глава ГУР встретился с представителями семей украинских пленных.

Кирилл Буданов отметил, что Украина продолжает работать над обменами пленных, эта работа никогда не прекращается. В частности, продолжаются переговоры по обмену "всех на всех".

Также происходит работа по отдельным обменам. Это длительный и изнурительный процесс. К примеру, обмен 21 сентября, во время которого были освобождены 215 защитников, готовился более двух месяцев".

Детали: В то же время представитель Главного управления разведки Андрей Юсов на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" заявил, что сейчас Россия отвергает предложения Украины обменять всех на всех.

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Зато Юсов сообщил, что с момента полномасштабного вторжения уже состоялось более 20 обменов, в рамках которых уже возвращено около 800 украинских защитников.

"Но очень много остается в плену. Координационный штаб сейчас над этим работает", - заверил он.