Єврокомісія представила восьмий пакет санкцій проти РФ

Європейська комісія запропонувала восьмий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну і проведення незаконних референдумів на окупованих територіях.

Пропозиція представила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Минулого тижня Росія пішла на нову ескалацію війни в Україні. Псевдореферендуми на окупованих Росією територіях – це незаконна спроба забрати землі і змінити кордони силою. Мобілізація і погрози ядерною зброєю – наступний крок путінської ескалації. Ми не визнаємо псевдореферендуми і будь-яку анексію в Україні і маємо намір зробити так, щоб Кремль за це заплатив", - сказала фон дер Ляєн.

Єврокомісія пропонує встановити нову заборону на імпорт російської продукції. Це позбавить Росію доходів на 7,5 млрд євро.

Також пропонується розширити список продукції, яка не може експортуватися до Росії. Це стосується, зокрема, додаткових матеріалів для авіації та електронні компоненти, а також специфічні хімічні сполуки.

"Також пропонуємо заборонити додаткові послуги для Росії і заборонити громадянам країн ЄС обіймати керівні посади у державних російських компаніях", - сказала фон дер Ляєн.

Єврокомісія також запропонувала юридичну основу для запровадження межі цін на російську нафту.

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Фон дер Ляєн нагадала, що раніше ЄС вже погодився заборонити російську нафту, що доставляється морськими шляхами, з 15 грудня. Але, за її словами, країнам, що розвиваються, потрібна нафта за низькими цінами. Тому країни G7 досягли принципової домовленості про обмеження цін.

"Ця межа цін знизить доходи Росії з однієї сторони, а з іншої сприятиме стабільності світового енергетичного ринку", - сказала вона.

Брюссель також запроваджую нову категорію санкцій для осіб, які допомагають обходити накладені на Росію обмеження. "Наприклад, люди, які купують товари в ЄС, везуть в треті країни, а потім до Росії. Вони можуть самі стати об’єктом санкцій", - пояснила фон дер Ляєн.

Крім того, ЄС розширить санкційні списки і запровадить персональні санкції проти представників Міноборони РФ та підконтрольних Кремлю представників окупаційної влади у чотирьох українських областях, де відбулися псефдореферендуми РФ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після зустрічі з главою МЗС Франції Катрін Колонною заявив, що Україна очікує максимально жорсткої реакції міжнародних партнерів на псевдореферендуми, які проводить Росія на окупованих територіях.

Сполучені Штати вже цього тижня планують оголосити про заходи, які буде вжито проти Росії у відповідь на проведення так званих псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.