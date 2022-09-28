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Еврокомиссия представила восьмой пакет санкций против РФ

"Европейская правда"Среда, 28 сентября 2022, 17:25

Европейская комиссия предложила восьмой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину и проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях.

Предложение представила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"На прошлой неделе Россия пошла на новую эскалацию войны в Украине. Псевдореферендумы на оккупированных Россией территориях - это незаконная попытка забрать земли и изменить границы силой. Мобилизация и угрозы ядерным оружием - следующий шаг путинской эскалации. Мы не признаем псевдореферендумы и любую аннексию в Украине и намерены сделать так, чтобы Кремль за это заплатил", - сказала фон дер Ляйен.

Еврокомиссия предлагает установить новый запрет на импорт российской продукции. Это лишит Россию доходов на 7,5 млрд евро.

Также предлагается расширить список продукции, которая не может экспортироваться в Россию. Это касается, в частности, дополнительных материалов для авиации и электронные компоненты, а также специфические химические соединения.

"Также предлагаем запретить дополнительные услуги для России и запретить гражданам стран ЕС занимать руководящие должности в государственных российских компаниях", - сказала фон дер Ляйен.

Еврокомиссия также предложила юридическую основу для введения предела цен на российскую нефть.

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Фон дер Ляйен напомнила, что ранее ЕС уже согласился запретить российскую нефть, доставляемую морскими путями, с 15 декабря. Но, по ее словам, развивающимся странам нужна нефть по низким ценам. Поэтому страны G7 достигли принципиальной договоренности об ограничении цен.

"Этот предел цен снизит доходы России с одной стороны, а с другой будет способствовать стабильности мирового энергетического рынка", - сказала она.

Брюссель также ввожу новую категорию санкций для лиц, которые помогают обходить наложенные на Россию ограничения. "Например, люди, которые покупают товары в ЕС, везут в третьи страны, а затем в Россию. Они могут сами стать объектом санкций", - пояснила фон дер Ляйен.

Напомним, президент Владимир Зеленский после встречи с главой МИД Франции Катрин Колонной заявил, что Украина ожидает максимально жесткой реакции международных партнеров на псевдореферендумы, которые проводит Россия на оккупированных территориях.

Соединенные Штаты уже на этой неделе планируют объявить о мерах, которые будут приняты против России в ответ на проведение так называемых псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

Темы: ЕСРосcиясанкции
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