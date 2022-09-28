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Лукашенко вперше приїхав до Абхазії, яку не визнає

"Європейська правда"Середа, 28 вересня 2022, 17:28

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вперше відвідав з офіційним візитом Абхазію - окуповану російськими військами територію Грузії.

Про це пише "Європейська правда".

Інформація про візит Лукашенка з’явилася на сайті так званого президента невизнаної Абхазії Аслана Бжанії. Повідомляється, що зустріч відбулася "на державній дачі в Піцунді".

 

Лукашенко заявив, що обговорював проблеми Абхазії "з нашим старшим братом Владіміром Владіміровичем Путіним".

"Ми дуже багато, до ночі обговорювали ці питання і дійшли одного висновку, що Абхазію не можна кидати", - сказав він.

У серпні Бжанія заявив, що Абхазія готова стати учасником так званої Союзної держави Росії та Білорусі – при тому, що Білорусь не визнає Абхазію.

Лукашенко ще у 2015 році заявляв, що Мінськ поважає територіальну цілісність Грузії.

ВІДЕО ДНЯ

Так звана "Союзна держава Росії та Білорусі існує" з 2000 року. Її метою було поступове об’єднання двох держав у федерацію, але за весь цей час так і не було ухвалено жодної такої угоди.

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Теми: ЛукашенкоАбхазія
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