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Лукашенко впервые приехал в Абхазию, которую не признает

"Европейская правда"Среда, 28 сентября 2022, 17:28

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые посетил с официальным визитом Абхазию - оккупированную российскими войсками территорию Грузии.

Об этом пишет "Европейская правда".

Информация о визите Лукашенко появилась на сайте так называемого президента непризнанной Абхазии Аслана Бжании. Сообщается, что встреча состоялась "на государственной даче в Пицунде".

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Лукашенко заявил, что обсуждал проблемы Абхазии "с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным".

"Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать", - сказал он.

В августе Бжания заявил, что Абхазия готова стать участником так называемого Союзного государства России и Беларуси - при том, что Беларусь не признает Абхазию.

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Лукашенко еще в 2015 году заявлял, что Минск уважает территориальную целостность Грузии.

Так называемое "Союзное государство России и Беларуси существует" с 2000 года. Его целью было постепенное объединение двух государств в федерацию, но за все это время так и не было принято ни одного такого соглашения.

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Темы: ЛукашенкоАбхазия
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