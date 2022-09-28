ЄС поширить режим "кримських санкцій" на територію всіх непідконтрольних Києву районів

Європейський Союз розширить охоплення санкцій, що діють стосовно анексованого Криму, на територію інших непідконтрольних українському уряду районів України.

Про це у середу на брифінгу заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми розширюємо географічне охоплення обмежень, які стосуються Криму, і які були схвалені на початку цього року, на Донецьку та Луганську області. Вони покриють усі райони України, непідконтрольні уряду, включно з Херсонською та Запорізькою областями, які не належать до Донбасу та які не були частиною минулих рішень", – сказав Боррель.

"Кримські санкції", запроваджені Євросоюзом після анексії півострова, включають заборону на ввезення в ЄС продукції з незаконно анексованого Криму або Севастополя, а також заборону інфраструктурних або фінансових інвестицій та туристичних послуг з незаконно анексованого Криму або Севастополя.

Експорт певних товарів та технологій до кримських компаній або для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів, також підпадає під обмеження ЄС.

Боррель також заявив, що ЄС розширить санкційні списки і запровадить персональні санкції проти представників Міноборони РФ та підконтрольних Кремлю представників окупаційної влади у чотирьох українських областях, де відбулися псевдореферендуми РФ.

Крім того, у середу Європейська комісія запропонувала восьмий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну і проведення незаконних референдумів на окупованих територіях.