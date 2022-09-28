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ЄС поширить режим "кримських санкцій" на територію всіх непідконтрольних Києву районів

"Європейська правда"Середа, 28 вересня 2022, 18:03
ЄС поширить режим кримських санкцій на територію всіх непідконтрольних Києву районів
Жозеп Боррель. Фото europarl.europa.eu

Європейський Союз розширить охоплення санкцій, що діють стосовно анексованого Криму, на територію інших непідконтрольних українському уряду районів України.

Про це у середу на брифінгу заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми розширюємо географічне охоплення обмежень, які стосуються Криму, і які були схвалені на початку цього року, на Донецьку та Луганську області. Вони покриють усі райони України, непідконтрольні уряду, включно з Херсонською та Запорізькою областями, які не належать до Донбасу та які не були частиною минулих рішень", – сказав Боррель.

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"Кримські санкції", запроваджені Євросоюзом після анексії півострова, включають заборону на ввезення в ЄС продукції з незаконно анексованого Криму або Севастополя, а також заборону інфраструктурних або фінансових інвестицій та туристичних послуг з незаконно анексованого Криму або Севастополя. 

Експорт певних товарів та технологій до кримських компаній або для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів, також підпадає під обмеження ЄС.

Боррель також заявив, що ЄС розширить санкційні списки і запровадить персональні санкції проти представників Міноборони РФ та підконтрольних Кремлю представників окупаційної влади у чотирьох українських областях, де відбулися псевдореферендуми РФ.

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Крім того, у середу Європейська комісія запропонувала восьмий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну і проведення незаконних референдумів на окупованих територіях.

Теми: ЄСсанкціїРосіяокупація
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