ЕС расширит режим "крымских санкций" на территорию всех неподконтрольных Киеву районов

Европейский Союз расширит охват санкций, действующих в отношении аннексированного Крыма, на территорию других неподконтрольных украинскому правительству районов Украины.

Об этом в среду на брифинге заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы расширяем географический охват ограничений, касающихся Крыма, которые были приняты в начале этого года, на Донецкую и Луганскую области. Они покроют все районы Украины, неподконтрольные правительству, включая Херсонскую и Запорожскую области, которые не относятся к Донбассу и которые не были частью прошлых решений", – сказал Боррель.

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"Крымские санкции", введенные Евросоюзом после аннексии полуострова, включают запрет на ввоз в ЕС продукции из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, а также запрет инфраструктурных или финансовых инвестиций и туристических услуг из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя.

Экспорт определенных товаров и технологий в крымские компании или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов, также подпадает под ограничения ЕС.

Боррель также заявил, что ЕС расширит санкционные списки и введет персональные санкции против представителей Минобороны РФ и подконтрольных Кремлю представителей оккупационной власти в четырех украинских областях, где состоялись псевдореферендумы РФ.

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Кроме того, в среду Европейская комиссия предложила восьмой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину и проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях.