Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ЕС расширит режим "крымских санкций" на территорию всех неподконтрольных Киеву районов

"Европейская правда"Среда, 28 сентября 2022, 18:03
Жозеп Боррель. Фото europarl.europa.eu

Европейский Союз расширит охват санкций, действующих в отношении аннексированного Крыма, на территорию других неподконтрольных украинскому правительству районов Украины.

Об этом в среду на брифинге заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы расширяем географический охват ограничений, касающихся Крыма, которые были приняты в начале этого года, на Донецкую и Луганскую области. Они покроют все районы Украины, неподконтрольные правительству, включая Херсонскую и Запорожскую области, которые не относятся к Донбассу и которые не были частью прошлых решений", – сказал Боррель.

"Крымские санкции", введенные Евросоюзом после аннексии полуострова, включают запрет на ввоз в ЕС продукции из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, а также запрет инфраструктурных или финансовых инвестиций и туристических услуг из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя. 

Экспорт определенных товаров и технологий в крымские компании или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов, также подпадает под ограничения ЕС.

Боррель также заявил, что ЕС расширит санкционные списки и введет персональные санкции против представителей Минобороны РФ и подконтрольных Кремлю представителей оккупационной власти в четырех украинских областях, где состоялись псевдореферендумы РФ.

Кроме того, в среду Европейская комиссия предложила восьмой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину и проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЕСсанкцииРосcияоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW прогнозирует, что Россию может ожидать коллапс под Лиманом

ВСУ ударили по 10 районам сосредоточения врага – оперативное командование

США выделяют Украине военной помощи на $1,1 млрд: в пакете – 18 HIMARS

РосСМИ поговорили с контрактником из Бучи: российские военные пьянствовали и убивали мужчин

Попытка Трухина подкупить полицию: НАБУ завершило расследование

СМИ раскрыли, какие новые санкции против России рассматривают США и ЕС

Все новости...
ЕС
Еврокомиссия представила восьмой пакет санкций против РФ
СМИ раскрыли, какие новые санкции против России рассматривают США и ЕС
ЕС осудил проведение и фальсификацию "референдумов" в оккупированных районах Украины
Последние новости
06:30
"Меняют будущее": два украинских министра вошли в рейтинг Time
05:51
В России пытались сжечь еще один военкомат
05:30
Швейцарские ледники побили рекорды таяния
04:28
ISW прогнозирует, что Россию может ожидать коллапс под Лиманом
03:30
Финляндия ограничит право россиян на въезд в страну
02:30
В Черном море шторм усиливает минную опасность – ОК "Юг"
01:32
ВСУ ударили по 10 районам сосредоточения врага – оперативное командование
00:58
За освобождение Харьковщины Зеленский наградил 320 военных
00:28
"Мы абсолютно не причастны" – Пентагон об утечках газа на "Северных потоках"
00:04
Погибли сразу. История семьи, которую россияне убили в Изюме
Все новости...