Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС расширит режим "крымских санкций" на территорию всех неподконтрольных Киеву районов

"Европейская правда"Среда, 28 сентября 2022, 18:03
ЕС расширит режим крымских санкций на территорию всех неподконтрольных Киеву районов
Жозеп Боррель. Фото europarl.europa.eu

Европейский Союз расширит охват санкций, действующих в отношении аннексированного Крыма, на территорию других неподконтрольных украинскому правительству районов Украины.

Об этом в среду на брифинге заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы расширяем географический охват ограничений, касающихся Крыма, которые были приняты в начале этого года, на Донецкую и Луганскую области. Они покроют все районы Украины, неподконтрольные правительству, включая Херсонскую и Запорожскую области, которые не относятся к Донбассу и которые не были частью прошлых решений", – сказал Боррель.

Реклама:

"Крымские санкции", введенные Евросоюзом после аннексии полуострова, включают запрет на ввоз в ЕС продукции из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, а также запрет инфраструктурных или финансовых инвестиций и туристических услуг из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя. 

Экспорт определенных товаров и технологий в крымские компании или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов, также подпадает под ограничения ЕС.

Боррель также заявил, что ЕС расширит санкционные списки и введет персональные санкции против представителей Минобороны РФ и подконтрольных Кремлю представителей оккупационной власти в четырех украинских областях, где состоялись псевдореферендумы РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, в среду Европейская комиссия предложила восьмой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину и проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях.

Темы: ЕСсанкцииРосcияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
Все новости...
Реклама: