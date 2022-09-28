Захисники відбили 11 атак ворога і знищили командний пункт окупантів – Генштаб

Українські захисники відбили 11 атак противника і уразили командний пункт російських окупантів.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби уразила два опорних пункти противника.

Ракетні війська і артилерія уразили командний пункт, 4 райони зосередження живої сили та техніки противника та одну станцію-ретранслятор".

Деталі: Відзначається, що ворог продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області та утримання тимчасово захоплених територій.

За поточну добу окупанти завдали 2 ракетних та 3 авіаційних удари, здійснили понад 6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

ВІДЕО ДНЯ

Від ворожих ударів постраждало понад 8 населених пунктів. Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Мар’їнка, Миколаїв, Вищетарасівка, Тернові Поди, Мирне та Новогригорівка.

На Південнобузькому, Запорізькому, Новопавлівському, Авдіївському, Бахмутському, Сіверському, Слобожанському, Краматорському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Крім того, на Південнобузькому напрямку для ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив до 40 вильотів БпЛА.

У РФ та тимчасово окупованих росією частинах областей України тривають заходи так званої "часткової" мобілізації.

У віддалених населених пунктах РФ мобілізації підлягає все чоловіче населення визначеної вікової категорії, незважаючи на відсутність досвіду проходження військової служби в минулому та бойового досвіду.

Непоодинокі випадки мобілізації осіб з інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків та осіб старших за шістдесят років.

Новоприбулий особовий склад на збірних пунктах Бєлгородської та Ростовської областей повинен за власний кошт придбати зимову форму одягу та засоби захисту.

Особи призовного віку в РФ шукають спосіб ухилення від мобілізації: на тимчасово окупованій території Криму, чоловіки намагаються відкупитися хабарем, виїхати за кордон РФ, працевлаштуватись на підприємство критичної інфраструктури або здійснити дрібний злочин.