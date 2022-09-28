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Защитники отбили 11 атак врага и уничтожили командный пункт оккупантов – Генштаб

Алена МазуренкоСреда, 28 сентября 2022, 18:52
фото: Генштаб

Украинские защитники отбили 11 атак противника и поразили командный пункт российских оккупантов.

Источник: Генштаб

Дословно: "За текущие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Отрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное.

Для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны в течение суток поразила два опорных пункта противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили командный пункт, 4 района сосредоточения живой силы и техники противника и одну станцию-ретранслятор".

Детали: Отмечается, что враг продолжает выполнять задачи по полной оккупации Донецкой области и удержанию временно захваченных территорий.

За текущие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 3 авиационных удара, совершили более 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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От вражеских ударов пострадало более 8 населенных пунктов. В частности, Северск, Белогоровка, Марьинка, Николаев, Вышетарасовка, Терновые Поды, Мирное и Новогригорьевка.

На Южнобугском, Запорожском, Новопавловском, Авдеевском, Бахмутском, Северском, Слобожанском, Краматорском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Кроме того, на Южнобугском направлении для ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил до 40 вылетов БпЛА.

В РФ и временно оккупированных Россией частях областей Украины продолжаются мероприятия так называемой "частичной" мобилизации.

В отдаленных населенных пунктах РФ мобилизации подлежит все мужское население определенной возрастной категории, несмотря на отсутствие опыта прохождения военной службы в прошлом и боевого опыта.

Нередки случаи мобилизации лиц с инвалидностью, онкобольных, многодетных родителей и лиц старше шестидесяти лет.

Новоприбывший личный состав на сборных пунктах Белгородской и Ростовской областей должен за свой счет приобрести зимнюю форму одежды и средства защиты.

Лица призывного возраста в РФ ищут способ уклонения от мобилизации: на временно оккупированной территории Крыма, мужчины пытаются откупиться взяткой, выехать за границу РФ, трудоустроиться на предприятие критической инфраструктуры или совершить мелкое преступление.

Темы: Генштабвойнаоккупация
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