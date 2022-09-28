США виділяють Україні військової допомоги на $1,1 млрд: у пакеті – 18 HIMARS

Міністерство оборони США в середу оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз Пентагону.

Окрім 18 HIMARS та боєприпасів до них, до пакету входять:

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150 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

150 тактичних машин для буксирування озброєння;

40 вантажівок і 80 причепів для перевезення важкого обладнання;

два радари для безпілотних авіаційних систем;

20 багатофункціональних радарів;

системи протидії безпілотним літальним апаратам;

тактичні системи захищеного зв'язку, системи спостереження та оптики;

обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

бронежилети та інше польове спорядження;

фінансування підготовки, технічного обслуговування та утримання.

"Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання Україні додаткових пріоритетних сил і засобів у середньо- та довгостроковій перспективі", – уточнюють у Пентагоні.

Нагадаємо, про наміри США виділити Україні 1,1 мільярда доларів військової допомоги стало відомо напередодні.

На початку вересня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні для протидії російському вторгненню вартістю $675 мільйонів. До нього увійшли додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) та чотири 105-мм гаубиці, а також 36 000 снарядів для них.

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Загалом Сполучені Штати надали понад 16,2 мільярда доларів військової допомоги Україні для її боротьби з Росією.

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