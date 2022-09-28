США выделяют Украине военной помощи на $1,1 млрд: в пакете – 18 HIMARS

Министерство обороны США в среду объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 1,1 миллиарда долларов, в который в частности входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.

Кроме 18 HIMARS и боеприпасов к ним, в пакет входят:

150 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);

150 тактических машин для буксировки вооружения;

40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;

два радара для беспилотных авиационных систем;

20 многофункциональных радаров;

системы противодействия беспилотным летательным аппаратам;

тактические системы защищенной связи, системы наблюдения и оптики;

оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;

бронежилеты и другое полевое снаряжение;

финансирование подготовки, технического обслуживания и содержания.

"Это объявление является началом процесса заключения контрактов на предоставление Украине дополнительных приоритетных сил и средств в средне- и долгосрочной перспективе", – уточняют в Пентагоне.

Напомним, о намерениях США выделить Украине 1,1 миллиарда долларов военной помощи стало известно накануне.

В начале сентября Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине для противодействия российскому вторжению стоимостью $675 миллионов. В него вошли дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и четыре 105-мм гаубицы, а также 36 000 снарядов для них.

Соединенные Штаты предоставили в общем более 16,2 миллиарда долларов военной помощи Украине для ее борьбы с Россией.

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