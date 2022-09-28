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США выделяют Украине военной помощи на $1,1 млрд: в пакете – 18 HIMARS

"Европейская правда"Среда, 28 сентября 2022, 20:18
США выделяют Украине военной помощи на $1,1 млрд: в пакете – 18 HIMARS
Системы HIMARS. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Министерство обороны США в среду объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 1,1 миллиарда долларов, в который в частности входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. 

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.

Кроме 18 HIMARS и боеприпасов к ним, в пакет входят:

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  • 150 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
  • 150 тактических машин для буксировки вооружения;
  • 40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
  • два радара для беспилотных авиационных систем;
  • 20 многофункциональных радаров;
  • системы противодействия беспилотным летательным аппаратам;
  • тактические системы защищенной связи, системы наблюдения и оптики;
  • оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • бронежилеты и другое полевое снаряжение;
  • финансирование подготовки, технического обслуживания и содержания.

"Это объявление является началом процесса заключения контрактов на предоставление Украине дополнительных приоритетных сил и средств в средне- и долгосрочной перспективе", – уточняют в Пентагоне.

Напомним, о намерениях США выделить Украине 1,1 миллиарда долларов военной помощи стало известно накануне.

В начале сентября Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине для противодействия российскому вторжению стоимостью $675 миллионов. В него вошли дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и четыре 105-мм гаубицы, а также 36 000 снарядов для них.

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Соединенные Штаты предоставили в общем более 16,2 миллиарда долларов военной помощи Украине для ее борьбы с Россией.

Почему США не дают Украине необходимое для победы оружие и чем грозят выборы 2022 года, читайте в статье: Угроза от Трампа, и не только. Как повлияют на Украину выборы-2022 в США.

Темы: СШАУкраинаоружие
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