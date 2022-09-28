Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

США выделяют Украине военной помощи на $1,1 млрд: в пакете – 18 HIMARS

"Европейская правда"Среда, 28 сентября 2022, 20:18
Системы HIMARS. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Министерство обороны США в среду объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 1,1 миллиарда долларов, в который в частности входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. 

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.

Кроме 18 HIMARS и боеприпасов к ним, в пакет входят:

  • 150 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
  • 150 тактических машин для буксировки вооружения;
  • 40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
  • два радара для беспилотных авиационных систем;
  • 20 многофункциональных радаров;
  • системы противодействия беспилотным летательным аппаратам;
  • тактические системы защищенной связи, системы наблюдения и оптики;
  • оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • бронежилеты и другое полевое снаряжение;
  • финансирование подготовки, технического обслуживания и содержания.

"Это объявление является началом процесса заключения контрактов на предоставление Украине дополнительных приоритетных сил и средств в средне- и долгосрочной перспективе", – уточняют в Пентагоне.

Напомним, о намерениях США выделить Украине 1,1 миллиарда долларов военной помощи стало известно накануне.

В начале сентября Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине для противодействия российскому вторжению стоимостью $675 миллионов. В него вошли дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и четыре 105-мм гаубицы, а также 36 000 снарядов для них.

Соединенные Штаты предоставили в общем более 16,2 миллиарда долларов военной помощи Украине для ее борьбы с Россией.

ВИДЕО ДНЯ

Почему США не дают Украине необходимое для победы оружие и чем грозят выборы 2022 года, читайте в статье: Угроза от Трампа, и не только. Как повлияют на Украину выборы-2022 в США.

Темы: СШАУкраинаоружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW прогнозирует, что Россию может ожидать коллапс под Лиманом

ВСУ ударили по 10 районам сосредоточения врага – оперативное командование

США выделяют Украине военной помощи на $1,1 млрд: в пакете – 18 HIMARS

РосСМИ поговорили с контрактником из Бучи: российские военные пьянствовали и убивали мужчин

Попытка Трухина подкупить полицию: НАБУ завершило расследование

СМИ раскрыли, какие новые санкции против России рассматривают США и ЕС

Все новости...
Защитники сбили 4 из 5 управляемых ракет, которые выпустили россияне
Зеленский – российским оккупантам: Хотите жить – бегите
Украина получит четыре системы ПВО IRIS-T вместо одной
Российская ракета попала в предприятие в Кривом Роге – там значительные разрушения
Последние новости
08:36
В Пентагоне уточнили: поставки 18 новых HIMARS Украине займут несколько лет
08:11
Россияне ударили ракетами по жилым кварталам Днепра, есть погибшие и раненые
07:55
Немецкая разведка предоставляет Украине секретную информацию - СМИ
07:45
Россия мобилизует крымских татар и бросает их в самые горячие точки – штаб
07:18
ВСУ отбили вражеские атаки в районах 12 населенных пунктов – сводка
06:30
Украинцы в рейтинге Time: два министра и женщина-математик
05:51
В России пытались сжечь еще один военкомат
05:30
Швейцарские ледники побили рекорды таяния
04:28
ISW прогнозирует, что Россию может ожидать коллапс под Лиманом
03:30
Финляндия ограничит право россиян на въезд в страну
Все новости...