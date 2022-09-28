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Окупант, який тікав з Ізюма, скаржиться, що його не пускали в РФ, доки не погодиться воювати далі

Альона Мазуренко Середа, 28 вересня 2022, 20:41
Окупант, який тікав з Ізюма, скаржиться, що його не пускали в РФ, доки не погодиться воювати далі
ПРОПАГАНДИСТСЬКИЙ ПЛАКАТ В ОКУПОВАНОМУ СІМФЕРОПОЛІ, ЩО ВИХВАЛЯЄ РОСІЙСЬКУ ВІЙНУ В УКРАЇНІ. ФОТО: GETTY IMAGES

Російський контрактник розповів ЗМІ, що після втечі з Ізюма його не пустили в Росію і збираються знову відправити на війну.

Джерело: "Медіазона"

Деталі: Окупант розповів, що після відступу з-під Ізюма вирішив повернутися в Росію.

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Він планував розірвати контракт з армією РФ, але в нього нічого не вийшло, бо президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію.

Коли окупант-сапер уклав контракт, йому обіцяли, що відправлять лише охороняти окуповані території.

Однак на початку вересня, коли почався контрнаступ української армії, йому довелося тікати з-під Ізюма і тиждень блукати лісами Харківщини.

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Командир зажадав від солдатів повернутися на передову, а прикордонники відмовилися впускати їх на територію Бєлгородської області.

Як розповів окупант, його разом із товаришами по службі близько тижня не пропускали на російську територію доти, доки ті не дадуть згоду продовжувати воювати в Україні. Солдати жили в наметах, їжу їм приносили прикордонники.

Після оголошення про мобілізацію військовослужбовцям заборонили звільнятися, і 25 вересня його знову відправили воювати в Україну, пропустивши ненадовго на територію РФ.

Теми: РосіяокупаціяЗбройні силивійна
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