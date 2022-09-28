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Окупант, який тікав з Ізюма, скаржиться, що його не пускали в РФ, доки не погодиться воювати далі

Альона Мазуренко Середа, 28 вересня 2022, 20:41
ПРОПАГАНДИСТСЬКИЙ ПЛАКАТ В ОКУПОВАНОМУ СІМФЕРОПОЛІ, ЩО ВИХВАЛЯЄ РОСІЙСЬКУ ВІЙНУ В УКРАЇНІ. ФОТО: GETTY IMAGES

Російський контрактник розповів ЗМІ, що після втечі з Ізюма його не пустили в Росію і збираються знову відправити на війну.

Джерело: "Медіазона"

Деталі: Окупант розповів, що після відступу з-під Ізюма вирішив повернутися в Росію.

Він планував розірвати контракт з армією РФ, але в нього нічого не вийшло, бо президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію.

Коли окупант-сапер уклав контракт, йому обіцяли, що відправлять лише охороняти окуповані території.

Однак на початку вересня, коли почався контрнаступ української армії, йому довелося тікати з-під Ізюма і тиждень блукати лісами Харківщини.

Командир зажадав від солдатів повернутися на передову, а прикордонники відмовилися впускати їх на територію Бєлгородської області.

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Як розповів окупант, його разом із товаришами по службі близько тижня не пропускали на російську територію доти, доки ті не дадуть згоду продовжувати воювати в Україні. Солдати жили в наметах, їжу їм приносили прикордонники.

Після оголошення про мобілізацію військовослужбовцям заборонили звільнятися, і 25 вересня його знову відправили воювати в Україну, пропустивши ненадовго на територію РФ.

Теми: РосіяокупаціяЗбройні силивійна
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