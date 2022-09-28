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Оккупант, бежавший из Изюма, жалуется, что его не пускали в РФ, пока не согласится воевать дальше

Алена МазуренкоСреда, 28 сентября 2022, 20:41
ПРОПАГАНДИСТСКИЙ ПЛАКАТ В СИМФЕРОПОЛЕ, ОПРАВДЫВАЮЩИЙ РУССКОЕ ВТОРЖЕНИЕ В УКРАИНУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Российский контрактник рассказал СМИ, что после бегства из Изюма его не пустили в Россию и собираются снова отправить на войну.

Источник: "Медиазона"

Детали: Оккупант рассказал, что после отступления из-под Изюма решил вернуться в Россию.

Он планировал разорвать контракт, но у него ничего не получилось, потому что президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации.

Когда оккупант-сапер заключил контракт, ему обещали, что отправят только охранять оккупированные территории.

Однако в начале сентября, когда началось контрнаступление украинской армии, ему пришлось бежать из-под Изюма и неделю блуждать по лесам Харьковщины.

Командир потребовал солдат вернуться на передовую, а пограничники отказались впускать их на территорию Белгородской области.

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Как рассказал оккупант его вместе с сослуживцами около недели не пропускали на российскую территорию до тех пор, пока те не дадут согласие продолжать воевать в Украине. Солдаты жили в палатках, еду им приносили пограничники.

После объявления о мобилизации военнослужащим запретили увольняться, и 25 сентября его снова отправили воевать в Украину, пропустив ненадолго на территорию РФ.

Темы: РосcияоккупацияВооруженные силывойна
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