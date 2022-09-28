Угорщина знову заблокувала санкції проти патріарха Кирила - ЗМІ

Угорщина вдруге завадила запровадженню санкцій Євросоюзу проти російського патріарха Кирила.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Деякі країни-члени ЄС намагалися запровадити санкції проти патріарха Кирила, але Угорщина заблокувала їх, як і минулого разу", - написав Джозвяк у своєму Twitter.

Свою позицію Будапешт аргументував тим, що жоден релігійний лідер не повинен бути внесений до санкційного списку.

Естонія була серед країн, які прагнули, щоб Кирил увійшов до санкційного списку ЄС.

Як повідомлялось, влітку Євросоюз не включив патріарха Кирила (Володимира Гундяєва) у список осіб, на яких розширили санкції за війну РФ проти України у рамках шостого пакета.

З інформації західних ЗМІ ще на етапі обговорення стало відомо, що Гундяєва спершу включили у список, але врешті вилучили через позицію прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

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Орбан відкрито заявляв, що не підтримує запровадження санкцій проти глави Російської православної церкви, оскільки "це поставить під загрозу релігійну свободу".