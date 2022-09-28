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Венгрия снова заблокировала санкции против патриарха Кирилла - СМИ

"Европейская правда"Среда, 28 сентября 2022, 21:22

Венгрия во второй раз помешала введению санкций Евросоюза против российского патриарха Кирилла.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Некоторые страны-члены ЕС пытались ввести санкции против патриарха Кирилла, но Венгрия заблокировала их, как и в прошлый раз", - написал Джозвяк в своем Twitter.

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Свою позицию Будапешт аргументировал тем, что ни один религиозный лидер не должен быть внесен в санкционный список.

Эстония была среди стран, которые стремились к тому, чтобы Кирилл вошел в санкционный список ЕС.

Как сообщалось, летом Евросоюз не включил патриарха Кирилла (Владимира Гундяева) в список лиц, на которых были расширены санкции за войну РФ против Украины в рамках шестого пакета.

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По информации западных СМИ, еще на этапе обсуждения стало известно, что Гундяева сначала включили в список, но в конце концов изъяли из-за позиции премьера Венгрии Виктора Орбана.

Орбан открыто заявлял, что не поддерживает введение санкций против главы Российской православной церкви, поскольку "это поставит под угрозу религиозную свободу".

Темы: Венгриярелигия
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