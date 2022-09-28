Лукашенко: Абхазія існує, її не стерти з карти

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко фактично визнав незалежність Абхазії – території Грузії, окупованої Росією, і визнав, що візит до неї він здійснив після зустрічі з Владіміром Путіним напередодні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написало офіційне інформагентство Білорусі БЕЛТА.

Лукашенко заявив, що перед поїздкою в Абхазію обговорював проблеми самопроголошеної "республіки" з Путіним.

Реклама:

"Ми багато дуже, до ночі обговорювали ці питання. Він дуже занурений, більше, ніж я, в проблеми і справи Абхазії. Не буду довго говорити про це, але ми дійшли одного висновку: що Абхазія є, її з мапи не стерти, жодні санкції не зможуть це зробити", – заявив білоруський диктатор.

Мету свого візиту Лукашенко охарактеризував так: "Люди тут святі. Не для лестощів вам кажу: святі! Я це пам'ятаю з радянських часів, коли тут бував. Тому ми хочемо налагодити цей не просто міст дружби, а дуже серйозні наші відносини".

Нагадаємо, в середу самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вперше відвідав з офіційним візитом Абхазію - окуповану російськими військами територію Грузії, де зустрівся з так званим президентом невизнаної Абхазії Асланом Бжанією.

ВІДЕО ДНЯ

Лукашенко у 2015 році заявляв, що Мінськ поважає територіальну цілісність Грузії.

Міністерство закордонних справ Грузії викликало білоруського посла Анатолія Ліса у зв’язку з візитом Лукашенка в окуповану Росією Абхазію, а прем’єр-міністр та президентка Грузії засудили дії білоруського диктатора.