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Лукашенко: Абхазия существует, ее не стереть с карты

"Европейская правда"Среда, 28 сентября 2022, 21:47

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко фактически признал независимость Абхазии - территории Грузии, оккупированной Россией, и признал, что визит в нее он совершил после встречи с Владимиром Путиным накануне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написало официальное информагентство Беларуси БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что перед поездкой в Абхазию обсуждал проблемы самопровозглашенной "республики" с Путиным.

"Мы много очень, до ночи обсуждали эти вопросы. Он очень погружен, больше, чем я, в проблемы и дела Абхазии. Не буду долго говорить об этом, но мы пришли к одному выводу: что Абхазия есть, ее с карты не стереть, никакие санкции не смогут это сделать", - заявил белорусский диктатор.

Цель своего визита Лукашенко охарактеризовал так: "Люди здесь святые. Не для лести вам говорю: святые! Я это помню с советских времен, когда здесь бывал. Поэтому мы хотим наладить этот не просто мост дружбы, а очень серьезные наши отношения".

Напомним, в среду самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые посетил с официальным визитом Абхазию - оккупированную российскими войсками территорию Грузии, где встретился с так называемым президентом непризнанной Абхазии Асланом Бжанией.

Лукашенко в 2015 году заявлял, что Минск уважает территориальную целостность Грузии.

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Министерство иностранных дел Грузии вызвало белорусского посла Анатолия Лиса в связи с визитом Лукашенко в оккупированную Россией Абхазию, а а премьер-министр и президент Грузии осудили действия белорусского диктатора.

Темы: ЛукашенкоАбхазия
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