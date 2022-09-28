Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лукашенко: Абхазия существует, ее не стереть с карты

"Европейская правда"Среда, 28 сентября 2022, 21:47

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко фактически признал независимость Абхазии - территории Грузии, оккупированной Россией, и признал, что визит в нее он совершил после встречи с Владимиром Путиным накануне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написало официальное информагентство Беларуси БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что перед поездкой в Абхазию обсуждал проблемы самопровозглашенной "республики" с Путиным.

Реклама:

"Мы много очень, до ночи обсуждали эти вопросы. Он очень погружен, больше, чем я, в проблемы и дела Абхазии. Не буду долго говорить об этом, но мы пришли к одному выводу: что Абхазия есть, ее с карты не стереть, никакие санкции не смогут это сделать", - заявил белорусский диктатор.

Цель своего визита Лукашенко охарактеризовал так: "Люди здесь святые. Не для лести вам говорю: святые! Я это помню с советских времен, когда здесь бывал. Поэтому мы хотим наладить этот не просто мост дружбы, а очень серьезные наши отношения".

Напомним, в среду самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые посетил с официальным визитом Абхазию - оккупированную российскими войсками территорию Грузии, где встретился с так называемым президентом непризнанной Абхазии Асланом Бжанией.

ВИДЕО ДНЯ

Лукашенко в 2015 году заявлял, что Минск уважает территориальную целостность Грузии.

Министерство иностранных дел Грузии вызвало белорусского посла Анатолия Лиса в связи с визитом Лукашенко в оккупированную Россией Абхазию, а а премьер-министр и президент Грузии осудили действия белорусского диктатора.

Темы: ЛукашенкоАбхазия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Лукашенко
"Вагнеровцы" из Беларуси никуда не убегают – Лукашенко
Лукашенко заявил, что не давал гарантий безопасности Пригожину, и отбеливает Путина
Лукашенко поздравил украинцев и посоветовал использовать соседство для прекращения "конфронтации" 
Последние новости
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
Все новости...
Реклама: