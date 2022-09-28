Лукашенко: Абхазия существует, ее не стереть с карты
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко фактически признал независимость Абхазии - территории Грузии, оккупированной Россией, и признал, что визит в нее он совершил после встречи с Владимиром Путиным накануне.
Как сообщает "Европейская правда", об этом написало официальное информагентство Беларуси БЕЛТА.
Лукашенко заявил, что перед поездкой в Абхазию обсуждал проблемы самопровозглашенной "республики" с Путиным.
"Мы много очень, до ночи обсуждали эти вопросы. Он очень погружен, больше, чем я, в проблемы и дела Абхазии. Не буду долго говорить об этом, но мы пришли к одному выводу: что Абхазия есть, ее с карты не стереть, никакие санкции не смогут это сделать", - заявил белорусский диктатор.
Цель своего визита Лукашенко охарактеризовал так: "Люди здесь святые. Не для лести вам говорю: святые! Я это помню с советских времен, когда здесь бывал. Поэтому мы хотим наладить этот не просто мост дружбы, а очень серьезные наши отношения".
Напомним, в среду самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые посетил с официальным визитом Абхазию - оккупированную российскими войсками территорию Грузии, где встретился с так называемым президентом непризнанной Абхазии Асланом Бжанией.
Лукашенко в 2015 году заявлял, что Минск уважает территориальную целостность Грузии.
Министерство иностранных дел Грузии вызвало белорусского посла Анатолия Лиса в связи с визитом Лукашенко в оккупированную Россией Абхазию, а а премьер-министр и президент Грузии осудили действия белорусского диктатора.