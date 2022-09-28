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Росіяни гатили по Сумщині за САУ і мінометів: пошкоджена ЛЕП і будинки

Ірина БалачукСереда, 28 вересня 2022, 21:53
Наслідки ударів росіян по Сумщині 22 вересня. Фото з Telegram Живицького

Російські війська обстріляли територію Краснопільської громади на Сумщині і пошкодили високовольтну лінію електропередач та приватні будинки.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова Живицького: "Сумщина. Ситуація станом на 21:30. Ворог гатив по території Краснопільської громади. Росіяни били з САУ та мінометів. Також використовували безпілотники.

Унаслідок мінометного обстрілу частково пошкоджено високовольтну лінію електропередач".

Деталі: У результаті російських артобстрілів пошкоджені 2 будинки у одному із сіл.

Також, за словами голови ОВА, людям побило городи, подвір'я, дороги по селу, але, на щастя, минулося без жертв.

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Теми: Сумська областьвійна
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