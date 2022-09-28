Россияне били по Сумщине из САУ и минометов: повреждена ЛЭП и дома

Последствия ударов россиян по Сумской области 22 сентября. Фото из Telegram Живицкого

Российские войска обстреляли территорию Краснопольской общины на Сумщине и повредили высоковольтную линию электропередач и частные дома.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "Сумщина. Ситуация по состоянию на 21:30. Враг бил по территории Краснопольской громады. Россияне били из САУ и минометов. Также использовали беспилотники.

В результате минометного обстрела частично повреждена высоковольтная линия электропередач".

Детали: В результате российских артобстрелов повреждены 2 дома в одном из сел.

Также, по словам главы ОВА, людям побило огороды, дворы, дороги по селу, но, к счастью, обошлось без жертв.