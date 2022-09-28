Захисники збили 4 з 5 керованих ракет, які випустили росіяни

Українські захисники збили 4 з 5 ракет, які російські окупанти випустили по Україні ввечері 28 вересня.

Джерело: повітряне командування "Схід"

Дослівно: "Під час ракетного удару противником застосовано 5 керованих авіаційних ракет Х-59 з Су-35 по об'єктах Дніпропетровської і Запорізької областей.

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Підрозділи Дніпровської зенітної ракетної бригади та Нікопольського зенітного ракетного полку знешкодили 4 з них: 1 ракету збито в Запорізькій області, 1 - в Криворізькому районі, ще 2 ракети знищено в районі н.п. Синельниково".

Деталі: Глава Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що ППО знешкодила ракети, що були запущені в напрямок Запоріжжя та двох сусідніх великих міст.