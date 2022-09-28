Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Захисники збили 4 з 5 керованих ракет, які випустили росіяни

Альона Мазуренко Середа, 28 вересня 2022, 21:58
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ

Українські захисники збили 4 з 5 ракет, які російські окупанти випустили по Україні ввечері 28 вересня.

Джерело: повітряне командування "Схід"

Дослівно: "Під час ракетного удару противником застосовано 5 керованих авіаційних ракет Х-59 з Су-35 по об'єктах Дніпропетровської і Запорізької областей.

Підрозділи Дніпровської зенітної ракетної бригади та Нікопольського зенітного ракетного полку знешкодили 4 з них: 1 ракету збито в Запорізькій області, 1 - в Криворізькому районі, ще 2 ракети знищено в районі н.п. Синельниково".

Деталі: Глава Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що ППО знешкодила ракети, що були запущені в напрямок Запоріжжя та двох сусідніх великих міст.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: обстрілРосіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Стало відомо про четвертий витік на "Північних потоках"

фотоВ Мелітополі підірвали авто колаборантки, яка відповідає за "освіту" – мер

Українці в рейтингу Time: два міністри і жінка-математик

ISW прогнозує, що на Росію може чекати колапс під Лиманом

ЗСУ вдарили по 10 районах зосередження ворога – оперативне командування

США виділяють Україні військової допомоги на $1,1 млрд: у пакеті – 18 HIMARS

Усі новини...
обстріл
Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Розі, у Дніпрі працює ППО
Пережив кому і 8 операцій: історія 11-річного хлопця з Харкова, який потрапив під касетний обстріл
Ворог із САУ вдарив по громаді на Сумщині
Останні новини
10:37
Захід намагається залучити Індію і Китай до тиску на Путіна, щоб відмовити його від ядерної зброї - ЗМІ
10:31
Керувати дроном: які школи готують операторів БПЛА для передової
10:25
Експорт в ЄС перевищує довоєнний рівень – Мінекономіки
10:20
Група Єрмака-Макфола пояснила тонкощі визнання РФ державою – спонсором тероризму
10:10
ЄС планує заборонити росіянам відкривати криптогаманці – ЗМІ
10:01
Що росіяни залишили після себе в Ізюмі та як пережили окупацію місцеві. Репортаж з Харківщини
10:00
Трагедія 2 травня в Одесі: справа Фучеджі, який втік до Росії, пішла до суду
09:55
У Болгарії під час навчального польоту розбився штурмовик радянського виробництва
09:53
РФ зранку вдарила касетними снарядами по Криворізькому району: 13 поранених
09:50
Швеція посилила заходи безпеки довкола АЕС після інцидентів на газопроводах "Північний потік"
Усі новини...