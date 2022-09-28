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Защитники сбили 4 из 5 управляемых ракет, которые выпустили россияне

Алена МазуренкоСреда, 28 сентября 2022, 21:58
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ

Украинские защитники сбили 4 из 5 ракет, которые российские оккупанты выпустили по Украине вечером 28 сентября.

Источник: воздушное командование "Восток"

Дословно: "Во время ракетного удара противником применены 5 управляемых авиационных ракет Х-59 с Су-35 по объектам Днепропетровской и Запорожской областей.

Подразделения Днепровской зенитной ракетной бригады и Никопольского зенитного ракетного полка обезвредили 4 из них: 1 ракета сбита в Запорожской области, 1 - в Криворожском районе, еще 2 ракеты уничтожены в районе н.п. Синельниково".

Детали: Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что ПВО обезвредила ракеты, которые были запущены в направление Запорожья и двух соседних крупных городов.

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Темы: обстрелРосcиявойна
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