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Віцепрем’єр Угорщини отримав нагороду від патріарха РПЦ, якого Будапешт "відмазує" від санкцій ЄС

"Європейська правда"Середа, 28 вересня 2022, 22:21

Віце-прем'єр-міністр Угорщини Жолт Шемьєн отримав нагороду від патріарха Російської православної церкви Кирила.

Як повідомляє "Європейська правда", на це звернуло увагу видання HVG.

Подія, яка відбулася два тижні тому, не отримала широкого розголосу з боку угорського уряду, але новину про неї можна знайти на сайті Угорської православної єпархії.

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Згідно з нею, митрополит Будапештсько-Угорський Іларіон вручив віце-прем'єр-міністру Угорщини Жолту Шем'єну орден Слави і Честі ІІ ступеня 13 вересня в "будівлі угорського уряду" (в якій саме будівлі, не уточнюється).

Угорського політика визнав гідним високої нагороди патріарх Московський і всієї Русі Кирил на знак визнання його внеску в Будапештсько-Угорську єпархію та у зв'язку з 60-річчям від дня народження.

 
Жолт Шем'єн і митрополит Іларіон
ФОТО: УГОРСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЄПАРХІЯ

"Протягом багатьох років він є дуже близьким співробітником прем'єр-міністра Віктора Орбана, очолює Християнсько-демократичну народну партію і в союзі з "Фідес" відіграє велику роль у розвитку Угорщини, дбаючи про те, щоб християнські духовні цінності і надалі були основою розвитку країни та добробуту народу", – йдеться в привітанні митрополита Іларіона.

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У відповідь Шем’єн висловив щиру вдячність предстоятелю РПЦ та наголосив, що "розглядає свою роботу на благо країни як служіння Христу".

Орден Слави і Честі був заснований у 2004 році рішенням патріарха Алексія ІІ та Священного Синоду РПЦ. Зазвичай ним нагороджуються глави держав і урядів, керівники міжнародних і міжурядових організацій, глави церков і конфесій, видатні державні та громадські діячі "за вагомий внесок у справу міжцерковного і міжрелігійного співробітництва, зміцнення миру і дружби між народами".

Зазначимо, що Угорщина не раз лобіювала виключення патріарха РПЦ Кирила, який відкрито підтримав російську агресію проти України, із санкційних списків Європейського Союзу.

Угорський прем’єр Віктор Орбан відкрито заявляв, що не підтримує запровадження санкцій проти глави Російської православної церкви, оскільки "це поставить під загрозу релігійну свободу".

Теми: УгорщинаЄСРосіярелігія
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