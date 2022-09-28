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Вице-премьер Венгрии получил награду от патриарха РПЦ, которого Будапешт "отмазывает" от санкций ЕС

"Европейская правда"Среда, 28 сентября 2022, 22:21

Вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен получил награду от патриарха Русской православной церкви Кирилла.

Как сообщает "Европейская правда", на это обратило внимание издание HVG.

Событие, которое произошло две недели назад, не получило широкой огласки со стороны венгерского правительства, но новость о нем можно найти на сайте Венгерской православной епархии.

Согласно ей, митрополит Будапештско-Венгерский Иларион вручил вице-премьер-министру Венгрии Жолту Шемьену орден Славы и Чести ІІ степени 13 сентября в "здании венгерского правительства" (в каком именно здании, не уточняется).

Венгерского политика признал достойным высокой награды патриарх Московский и всея Руси Кирилл в знак признания его вклада в Будапештско-венгерскую епархию и в связи с 60-летием со дня рождения.

 
Жолт Шемьен и митрополит Иларион
ФОТО: ВЕНГЕРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЕПАРХИЯ

"В течение многих лет он является очень близким сотрудником премьер-министра Виктора Орбана, возглавляет Христианско-демократическую народную партию и в союзе с "Фидес" играет большую роль в развитии Венгрии, заботясь о том, чтобы христианские духовные ценности и в дальнейшем были основой развития страны и благосостояния народа", - говорится в поздравлении митрополита Илариона.

В ответ Шемьен выразил искреннюю благодарность предстоятелю РПЦ и подчеркнул, что "рассматривает свою работу на благо страны как служение Христу".

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Орден Славы и Чести был учрежден в 2004 году решением патриарха Алексия ІІ и Священного Синода РПЦ. Обычно им награждаются главы государств и правительств, руководители международных и межправительственных организаций, главы церквей и конфессий, выдающиеся государственные и общественные деятели "за весомый вклад в дело межцерковного и межрелигиозного сотрудничества, укрепление мира и дружбы между народами".

Отметим, что Венгрия не раз лоббировала исключение патриарха РПЦ Кирилла, который открыто поддержал российскую агрессию против Украины, из санкционных списков Европейского Союза.

Венгерский премьер Виктор Орбан открыто заявлял, что не поддерживает введение санкций против главы Русской православной церкви, поскольку "это поставит под угрозу религиозную свободу".

Темы: ВенгрияЕСРосcиярелигия
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