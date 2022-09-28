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Азербайджан та Вірменія знову обмінялися звинуваченнями в обстрілах, є постраждалі

"Європейська правда"Середа, 28 вересня 2022, 23:06

Міністерства оборони Вірменії та Азербайджану в середу знову заявили про обстріли з боку одне одного, внаслідок чого є поранений і загиблі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресрелізи вірменського та азербайджанського оборонних відомств.

За твердженням Єревана, із 18:00 за місцевим часом "підрозділи Збройних сил Азербайджану відкрили вогонь у напрямку бойових позицій, розташованих у східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону, з мінометів і великокаліберної зброї".

Пізніше в Міноборони Вірменії додали, що ситуація на вірмено-азербайджанському кордоні відносно стабілізувалася. "Унаслідок азербайджанської провокації з вірменського боку є три жертви", – йдеться в повідомленні.

Своєю чергою Баку звинуватило Єреван у порушенні домовленості про припинення вогню.

"28 вересня приблизно о 18:00 підрозділи збройних сил Вірменії піддали обстрілу з різнокаліберної стрілецької зброї підрозділи Азербайджанської Армії в напрямку Алагеллар Кяльбаджарського району", – зазначило азербайджанське Міноборони.

У результаті, за даними Азербайджану, поранення отримав один військовослужбовець.

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"Заявляємо, що вся відповідальність за інцидент, що стався, лежить на військово-політичному керівництві Вірменії, яке цілеспрямовано нагнітає обстановку", – підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, між Азербайджаном і Вірменією за останні місяці відбулися два масштабні загострення.

Перше призвело до передачі Єреваном контролю над стратегічно важливим Лачинським коридором до Баку. Інше – обстріли прикордонних територій – призвело до посилення ролі США в регіоні.

Читайте також: Антиросійська Вірменія: чи піде Єреван на розрив союзу з РФ.

Теми: АзербайджанВірменія
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