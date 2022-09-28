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Азербайджан и Армения снова обменялись обвинениями в обстрелах, есть пострадавшие

"Европейская правда"Среда, 28 сентября 2022, 23:06

Министерства обороны Армении и Азербайджана в среду снова заявили об обстрелах со стороны друг друга, в результате чего есть раненый и погибшие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релизы армянского и азербайджанского оборонных ведомств.

По утверждению Еревана, с 18:00 по местному времени "подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь в направлении боевых позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, из минометов и крупнокалиберного оружия".

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Позже в Минобороны Армении добавили, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабилизировалась. "В результате азербайджанской провокации с армянской стороны есть три жертвы", - говорится в сообщении.

В свою очередь Баку обвинил Ереван в нарушении договоренности о прекращении огня.

"28 сентября примерно в 18:00 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия подразделения Азербайджанской Армии в направлении Алагёлляр Кяльбаджарского района", - отметило азербайджанское Минобороны.

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В результате, по данным Азербайджана, ранения получил один военнослужащий.

"Заявляем, что вся ответственность за произошедший инцидент лежит на военно-политическом руководстве Армении, целенаправленно нагнетающем обстановку", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, между Азербайджаном и Арменией за последние месяцы произошли два масштабных обострения.

Первое привело к передаче Ереваном контроля над стратегически важным Лачинским коридором в Баку. Второе - обстрелы приграничных территорий - привели к усилению роли США в регионе.

Больше читайте здесь: Антироссийская Армения: пойдет ли Ереван на разрыв союза с РФ.

Темы: АзербайджанАрмения
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