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Перемога України може посприяти вирішенню проблеми Придністров’я – президентка Молдови

"Європейська правда"Середа, 28 вересня 2022, 23:09

Президентка Молдови Майя Санду вважає, що у разі перемоги України у повномасштабній війні, розв'язаній Росією, могли б виникнути умови для врегулювання придністровського конфлікту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Санду сказала в етері телеканалу Jurnal TV в середу.

"Я завжди говорила, що цей конфлікт може бути вирішений, коли з'явиться геополітична можливість, і ми повинні бути готові до цієї геополітичної можливості. Як тільки Україна виграє війну, тоді може з'явитися геополітична можливість", – сказала президентка Молдови.

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Вона водночас наголосила, що станом на зараз не бачить умов для мирного вирішення проблеми Придністров’я.

"Але наша головна умова - це мирне вирішення конфлікту. І я відповідаю всім тим, хто вважає, що зараз настав час: для нас зараз найголовніше - зберегти мир як на правому, так і на лівому березі Дністра", – додала Санду.

Раніше глава російського МЗС Сєрґєй Лавров заявив, що будь-які дії, які вважатимуться загрозою безпеці російських "миротворців" та армії у Придністров’ї, російська влада розглядатиме як напад на РФ.

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У відповідь генерал у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес запропонував Україні та Молдові разом вирішити "придністровське питання".

Теми: Придністров'яМолдоваУкраїнавійна
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