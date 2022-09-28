Победа Украины может поспособствовать решению проблемы Приднестровья - президент Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду считает, что в случае победы Украины в полномасштабной войне, развязанной Россией, могли бы возникнуть условия для урегулирования приднестровского конфликта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Санду сказала в эфире телеканала Jurnal TV в среду.

"Я всегда говорила, что этот конфликт может быть решен, когда появится геополитическая возможность, и мы должны быть готовы к этой геополитической возможности. Как только Украина выиграет войну, тогда может появиться геополитическая возможность", - сказала президент Молдовы.

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Она одновременно подчеркнула, что по состоянию на сейчас не видит условий для мирного решения проблемы Приднестровья.

"Но наше главное условие - это мирное решение конфликта. И я отвечаю всем тем, кто считает, что сейчас пришло время: для нас сейчас самое главное - сохранить мир как на правом, так и на левом берегу Днестра", - добавила Санду.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что любые действия, которые будут считаться угрозой безопасности российских "миротворцев" и армии в Приднестровье, российские власти будут рассматривать как нападение на РФ.

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В ответ генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес предложил Украине и Молдове вместе решить "приднестровский вопрос".