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Украина получит четыре системы ПВО IRIS-T вместо одной

"Европейская правда"Среда, 28 сентября 2022, 23:12

Германия передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T, которых нет на вооружении Бундесвера, вместо одной, как сообщалось ранее.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из данных на сайте немецкого правительства.

В перечне оружия, которое планируется к передаче, указано, что появились средства для передачи еще трех систем ПВО.

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Готовятся к передаче 30 тысяч патронов калибра 40 миллиметров и 24 пулемета MG3 для бронированных ремонтно-эвакуационных машин.

Также немецкое правительство готовится передать 10 мостовых систем, три средние мостовые системы и 90 большегрузных прицепов для перевозки тяжелого вооружения.

Ранее посол Германии сообщила, что специально для Украины производятся системы противовоздушной обороны IRIS-T и их нет на вооружении немецкой армии.

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Она также посоветовала Киеву продолжать переговоры с Берлином о поставках боевых танков.

Темы: УкраинаПВОГерманияоружие
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