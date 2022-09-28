Подробиці нових санкцій ЄС: без алмазів, але проти мила і туалетного паперу – ЗМІ

У проєкті восьмого пакету санкцій, які підготувала Європейська комісія, передбачені заборони на імпорт частини російської сталеливарної та ювелірної продукції, а також обмеження щодо експорту до РФ низки продовольчих товарів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico з посиланням на документ Єврокомісії, що опинився в розпорядженні видання.

Проєкт, який Єврокомісія представила послам ЄС у середу, в основному містить перелік нових експортних та імпортних заборон для посилення чинних санкцій. Вони варіюються від предметів повсякденного вжитку до технологічних компонентів, які забезпечують російську армію.

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Наприклад, новий проєкт санкцій забороняють імпорт товарів, які, як вважається, приносять значний дохід в Росії, таких як косметичні засоби, а також мило і туалетний папір.

Що стосується експортних заборон, то туди увійдуть напівпровідникові компоненти й літаки, заборона архітектурних та інженерних послуг, юридичних та ІТ-консультацій російським фізичним і юридичним особам та російському уряду.

Однак до переліку не увійшли російські алмази, про що говорили раніше. Замість цього Єврокомісія пропонує заборонити імпорт "певних елементів, що використовуються в ювелірній промисловості, таких як камені і дорогоцінні метали". Вона також хоче накласти санкції на найбільшу російську алмазодобувну компанію "Алроса".

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Крім того, блок має намір ввести санкції проти майже 30 фізичних осіб і восьми компаній, зокрема ідеолога євразійства Алєксандра Дуґіна, співака Ніколая Расторґуєва, а також найбільшого акціонера компанії-виробника зброї Калашникова Алана Лушнікова.

Як повідомлялося, в середу Європейська комісія запропонувала восьмий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну і проведення незаконних референдумів на окупованих територіях. До нього входять зокрема заборона торгівлі з РФ на суму 7,5 мільярда євро та юридична основа обмеження цін на російську нафту.

Крім того, ЄС розширить санкційні списки і запровадить персональні санкції проти представників Міноборони РФ та підконтрольних Кремлю представників окупаційної влади у чотирьох українських областях, де відбулися псевдореферендуми РФ.