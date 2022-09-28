Подробиці нових санкцій ЄС: без алмазів, але проти мила і туалетного паперу – ЗМІ

У проєкті восьмого пакету санкцій, які підготувала Європейська комісія, передбачені заборони на імпорт частини російської сталеливарної та ювелірної продукції, а також обмеження щодо експорту до РФ низки продовольчих товарів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico з посиланням на документ Єврокомісії, що опинився в розпорядженні видання.

Проєкт, який Єврокомісія представила послам ЄС у середу, в основному містить перелік нових експортних та імпортних заборон для посилення чинних санкцій. Вони варіюються від предметів повсякденного вжитку до технологічних компонентів, які забезпечують російську армію.

Наприклад, новий проєкт санкцій забороняють імпорт товарів, які, як вважається, приносять значний дохід в Росії, таких як косметичні засоби, а також мило і туалетний папір.

Що стосується експортних заборон, то туди увійдуть напівпровідникові компоненти й літаки, заборона архітектурних та інженерних послуг, юридичних та ІТ-консультацій російським фізичним і юридичним особам та російському уряду.

Однак до переліку не увійшли російські алмази, про що говорили раніше. Замість цього Єврокомісія пропонує заборонити імпорт "певних елементів, що використовуються в ювелірній промисловості, таких як камені і дорогоцінні метали". Вона також хоче накласти санкції на найбільшу російську алмазодобувну компанію "Алроса".

Крім того, блок має намір ввести санкції проти майже 30 фізичних осіб і восьми компаній, зокрема ідеолога євразійства Алєксандра Дуґіна, співака Ніколая Расторґуєва, а також найбільшого акціонера компанії-виробника зброї Калашникова Алана Лушнікова.

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Як повідомлялося, в середу Європейська комісія запропонувала восьмий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну і проведення незаконних референдумів на окупованих територіях. До нього входять зокрема заборона торгівлі з РФ на суму 7,5 мільярда євро та юридична основа обмеження цін на російську нафту.

Крім того, ЄС розширить санкційні списки і запровадить персональні санкції проти представників Міноборони РФ та підконтрольних Кремлю представників окупаційної влади у чотирьох українських областях, де відбулися псевдореферендуми РФ.