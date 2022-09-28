Подробности новых санкций ЕС: без алмазов, но против мыла и туалетной бумаги – СМИ

В проекте восьмого пакета санкций, которые подготовила Европейская комиссия, предусмотрены запреты на импорт части российской сталелитейной и ювелирной продукции, а также ограничения по экспорту в РФ ряда продовольственных товаров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии, оказавшийся в распоряжении издания.

Проект, который Еврокомиссия представила послам ЕС в среду, в основном содержит перечень новых экспортных и импортных запретов для усиления действующих санкций. Они варьируются от предметов повседневного потребления до технологических компонентов, которые обеспечивают российскую армию.

Например, новый проект санкций запрещают импорт товаров, которые, как считается, приносят значительный доход в России, таких как косметические средства, а также мыло и туалетная бумага.

Что касается экспортных запретов, то туда войдут полупроводниковые компоненты и самолеты, запрет архитектурных и инженерных услуг, юридических и IТ-консультаций российским физическим и юридическим лицам и российскому правительству.

Однако в перечень не вошли российские алмазы, о чем говорили ранее. Вместо этого Еврокомиссия предлагает запретить импорт "определенных элементов, используемых в ювелирной промышленности, таких как камни и драгоценные металлы". Она также хочет наложить санкции на крупнейшую российскую алмазодобывающую компанию "Алроса".

Кроме того, блок намерен ввести санкции против почти 30 физических лиц и восьми компаний, в частности идеолога евразийства Александра Дугина, певца Николая Расторгуева, а также крупнейшего акционера компании-производителя оружия Калашникова Алана Лушникова.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, в среду Европейская комиссия предложила восьмой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину и проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях. В него входят в частности запрет торговли с РФ на сумму 7,5 миллиарда евро и юридическая основа ограничения цен на российскую нефть.

Кроме того, ЕС расширит санкционные списки и введет персональные санкции против представителей Минобороны РФ и подконтрольных Кремлю представителей оккупационной власти в четырех украинских областях, где состоялись псевдореферендумы РФ.