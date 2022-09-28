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Подробности новых санкций ЕС: без алмазов, но против мыла и туалетной бумаги – СМИ

"Европейская правда"Среда, 28 сентября 2022, 23:52

В проекте восьмого пакета санкций, которые подготовила Европейская комиссия, предусмотрены запреты на импорт части российской сталелитейной и ювелирной продукции, а также ограничения по экспорту в РФ ряда продовольственных товаров. 

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии, оказавшийся в распоряжении издания.

Проект, который Еврокомиссия представила послам ЕС в среду, в основном содержит перечень новых экспортных и импортных запретов для усиления действующих санкций. Они варьируются от предметов повседневного потребления до технологических компонентов, которые обеспечивают российскую армию.

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Например, новый проект санкций запрещают импорт товаров, которые, как считается, приносят значительный доход в России, таких как косметические средства, а также мыло и туалетная бумага.

Что касается экспортных запретов, то туда войдут полупроводниковые компоненты и самолеты, запрет архитектурных и инженерных услуг, юридических и IТ-консультаций российским физическим и юридическим лицам и российскому правительству.

Однако в перечень не вошли российские алмазы, о чем говорили ранее. Вместо этого Еврокомиссия предлагает запретить импорт "определенных элементов, используемых в ювелирной промышленности, таких как камни и драгоценные металлы". Она также хочет наложить санкции на крупнейшую российскую алмазодобывающую компанию "Алроса".

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Кроме того, блок намерен ввести санкции против почти 30 физических лиц и восьми компаний, в частности идеолога евразийства Александра Дугина, певца Николая Расторгуева, а также крупнейшего акционера компании-производителя оружия Калашникова Алана Лушникова.

Как сообщалось, в среду Европейская комиссия предложила восьмой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину и проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях. В него входят в частности запрет торговли с РФ на сумму 7,5 миллиарда евро и юридическая основа ограничения цен на российскую нефть.

Кроме того, ЕС расширит санкционные списки и введет персональные санкции против представителей Минобороны РФ и подконтрольных Кремлю представителей оккупационной власти в четырех украинских областях, где состоялись псевдореферендумы РФ.

Темы: санкцииЕСРосcия
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