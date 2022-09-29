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"Ми абсолютно не причетні" – Пентагон про витоки газу на "Північних потоках"

Ольга Глущенко Четвер, 29 вересня 2022, 00:28
фото: Getty Images

У Пентагоні заявили, що США не мають жодної причетності до витоків газу на "Північних потоках".

Джерело: Reuters із посиланням на високопоставленого американського військового чиновника

Пряма мова: "Ми абсолютно не причетні".

Деталі: Незважаючи на занепокоєння союзників США, що розриви трубопроводів "Північного потоку" були спричинені  навмисними діями, Сполучені Штати вважають, що ще занадто рано робити висновки про "саботаж".

"Суд присяжних ще не виніс вердикт", – сказав чиновник Пентагону на брифінгу на умовах анонімності.

Нагадаємо: У ніч проти 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі.

Крім того, витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.

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Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель висловив стурбованість інцидентами на гілках російських газопроводів "Північний потік" і зауважив, що це не могло бути випадковістю.

Теми: СШАгаз
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