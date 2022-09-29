Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

"Мы абсолютно не причастны" – Пентагон об утечках газа на "Северных потоках"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 сентября 2022, 00:28
фото: Getty Images

В Пентагоне заявили, что США не имеют никакой причастности к утечкам газа на "Северных потоках".

Источник: Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника

Прямая речь: "Мы абсолютно не причастны".

Детали: Несмотря на беспокойство союзников США, что разрывы трубопроводов "Северного потока" были вызваны умышленными действиями, Соединенные Штаты считают, что еще слишком рано делать выводы о "саботаже".

"Суд присяжных еще не вынес вердикт", – сказал чиновник Пентагона на брифинге на условиях анонимности.

Напомним: В ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе.

Кроме того, утечка газа зафиксирована из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.

ВИДЕО ДНЯ

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель выразил обеспокоенность инцидентами на ветках российских газопроводов "Северный поток" и отметил, что это не могло быть случайностью.

Темы: СШАгаз
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

В Беларуси готовятся принять 20 тысяч мобилизованных россиян - разведка

Резников рассказал, как "народный спутник" уже помог на поле боя

СБУ идентифицировала генерала РФ, который приказал захватить Мариуполь

Стало известно о четвертой утечке на "Северных потоках"

фотоВ Мелитополе взорвали авто коллаборантки, которая отвечает за "образование" – мэр

Украинцы в рейтинге Time: два министра и женщина-математик

Все новости...
США
США выделяют Украине военной помощи на $1,1 млрд: в пакете – 18 HIMARS
Генерал США: Псевдореферендумы - это попытка заставить серьезно относиться к угрозе ядерного удара
Американский генерал Уэсли Кларк: Ядерными угрозами Путин хочет шокировать Запад и остановить поддержку Украины
Последние новости
12:44
СБУ задержала коллаборанта, которого россияне назначили руководить оккупированным Дымером
12:37
Вблизи мест повреждения "Северных потоков" видели российские корабли и субмарины – СМИ
12:20
фотоРоссияне ударили по Краматорску – 11 раненых
12:13
В РФ вместо магазинов Lego будет работать "Мир кубиков"
12:11
Россияне ночью из С-300 стреляли по Николаеву, а ракетами по Днепру - отчет по регионам
11:47
Российский алюминиевый гигант Rusal планирует перевести на юань продажи в Юго-Восточную Азию
11:42
Резников: Проблема иранских беспилотников уже решается
11:41
Макрон призвал Норвегию способствовать ограничению цен на газ
11:40
"Может бахнуть прямо там": состояние ядерного оружия РФ вызывает вопросы – Резников
11:32
В Беларуси готовятся принять 20 тысяч мобилизованных россиян - разведка
Все новости...