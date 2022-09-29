"Мы абсолютно не причастны" – Пентагон об утечках газа на "Северных потоках"

В Пентагоне заявили, что США не имеют никакой причастности к утечкам газа на "Северных потоках".

Источник: Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника

Прямая речь: "Мы абсолютно не причастны".

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Детали: Несмотря на беспокойство союзников США, что разрывы трубопроводов "Северного потока" были вызваны умышленными действиями, Соединенные Штаты считают, что еще слишком рано делать выводы о "саботаже".

"Суд присяжных еще не вынес вердикт", – сказал чиновник Пентагона на брифинге на условиях анонимности.

Напомним: В ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе.

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Кроме того, утечка газа зафиксирована из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель выразил обеспокоенность инцидентами на ветках российских газопроводов "Северный поток" и отметил, что это не могло быть случайностью.