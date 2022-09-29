За визволення Харківщини Зеленський нагородив 320 військових
Четвер, 29 вересня 2022, 00:58
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження українських військових.
Джерело: Зеленський у відеозверненні
Пряма мова: "Увечері підписав чергові укази про нагородження наших захисників.
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Державними нагородами відзначені: 71 боєць Національної гвардії, 21 працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, 52 прикордонники.
За хоробрі та результативні дії при визволенні з-під окупації районів Харківської області відзначені 320 учасників бойових дій".