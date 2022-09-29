За освобождение Харьковщины Зеленский наградил 320 военных
Четверг, 29 сентября 2022, 00:58
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении украинских военных.
Источник: Зеленский в видеообращении
Прямая речь: "Вечером подписал очередные указы о награждении наших защитников.
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Государственными наградами отмечены: 71 боец Национальной гвардии, 21 работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 52 пограничника.
За храбрые и результативные действия при освобождении из-под оккупации районов Харьковской области отмечены 320 участников боевых действий".