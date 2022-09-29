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За освобождение Харьковщины Зеленский наградил 320 военных

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 сентября 2022, 00:58
Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении украинских военных.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Вечером подписал очередные указы о награждении наших защитников.

Государственными наградами отмечены: 71 боец Национальной гвардии, 21 работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 52 пограничника.

За храбрые и результативные действия при освобождении из-под оккупации районов Харьковской области отмечены 320 участников боевых действий".

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Темы: ЗеленскийнаградывойнаВооруженные силы
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