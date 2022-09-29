Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ вдарили по 10 районах зосередження ворога – оперативне командування

Ольга Глущенко Четвер, 29 вересня 2022, 01:32
ЗСУ вдарили по 10 районах зосередження ворога – оперативне командування
українські військові, фото: Генштаб

На південних рубежах захисту українські військові з неба і землі завдали ударів по 10 районах зосередження живої сили і техніки ворога.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "В районі Хрещенівки нашими активними діями подавлено ворожий опорний пункт.

Реклама:

Противник продовжує намагання утримати тимчасово окуповані території, прагне протидіяти реалізації наших задумів, часом робить спроби диверсійно-розвідувальних чи штурмових дій.

Так, силами до роти в напрямку Безіменного від Чкалового намагався покращити своє тактичне положення. Успіху не мав, із втратами відступив.

Не припиняється ворожими підрозділами і повітряна розвідка. В протидію цієї активності 3 безпілотних розвідника типу "Орлан-10" нашими підрозділами збиті".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Крім того, ворог завдав ще й 6 авіаударів, в тому числі трьома крилатими ракетами типу "повітря – повітря" по літаках Повітряних Сил., обійшлося без втрат української авіації.

Ввечері ворожою авіацією завдано ракетний удар п'ятьма ракетами класу "повітря – поверхня" Х-59 в напрямку Дніпропетровщини та Запоріжжя. 4 ракети знищено силами протиповітряної оборони Повітряного командування "Схід", одна влучила в підприємство з переробки зернових на Криворіжжі. Є пошкодження виробничих об'єктів, обійшлося без людських втрат.

Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ворожої ППО.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі по чотирьох районах зосередження сил та засобів в Чарівному, Олешках та Херсоні, по двом станціям радіоелектронної боротьби в Бериславському районі і контрольно – по мосту в Новій Каховці.

Підтверджені втрати ворога складають: 18 загарбників, 2 танки і 6 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки.

8 кораблів ворожого флоту маневрують в Чорному морі поблизу кримського узбережжя. На бойовому чергуванні 1 ВДК і 3 надводних носії 24 ракет "Калібр".

"Загроза нанесення ракетних ударів не зникла, на додачу до неї слід зважати на імовірність застосування й дронів-камікадзе по південних регіонах", – повідомляє оперативне командування.

Теми: Збройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Збройні сили
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
Усі новини...
Реклама: