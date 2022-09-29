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ЗСУ вдарили по 10 районах зосередження ворога – оперативне командування

Ольга Глущенко Четвер, 29 вересня 2022, 01:32
українські військові, фото: Генштаб

На південних рубежах захисту українські військові з неба і землі завдали ударів по 10 районах зосередження живої сили і техніки ворога.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "В районі Хрещенівки нашими активними діями подавлено ворожий опорний пункт.

Противник продовжує намагання утримати тимчасово окуповані території, прагне протидіяти реалізації наших задумів, часом робить спроби диверсійно-розвідувальних чи штурмових дій.

Так, силами до роти в напрямку Безіменного від Чкалового намагався покращити своє тактичне положення. Успіху не мав, із втратами відступив.

Не припиняється ворожими підрозділами і повітряна розвідка. В протидію цієї активності 3 безпілотних розвідника типу "Орлан-10" нашими підрозділами збиті".

Деталі: Крім того, ворог завдав ще й 6 авіаударів, в тому числі трьома крилатими ракетами типу "повітря – повітря" по літаках Повітряних Сил., обійшлося без втрат української авіації.

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Ввечері ворожою авіацією завдано ракетний удар п'ятьма ракетами класу "повітря – поверхня" Х-59 в напрямку Дніпропетровщини та Запоріжжя. 4 ракети знищено силами протиповітряної оборони Повітряного командування "Схід", одна влучила в підприємство з переробки зернових на Криворіжжі. Є пошкодження виробничих об'єктів, обійшлося без людських втрат.

Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ворожої ППО.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі по чотирьох районах зосередження сил та засобів в Чарівному, Олешках та Херсоні, по двом станціям радіоелектронної боротьби в Бериславському районі і контрольно – по мосту в Новій Каховці.

Підтверджені втрати ворога складають: 18 загарбників, 2 танки і 6 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки.

8 кораблів ворожого флоту маневрують в Чорному морі поблизу кримського узбережжя. На бойовому чергуванні 1 ВДК і 3 надводних носії 24 ракет "Калібр".

"Загроза нанесення ракетних ударів не зникла, на додачу до неї слід зважати на імовірність застосування й дронів-камікадзе по південних регіонах", – повідомляє оперативне командування.

Теми: Збройні силивійна
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