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ВСУ ударили по 10 районам сосредоточения врага – оперативное командование

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 сентября 2022, 01:32
ВСУ ударили по 10 районам сосредоточения врага – оперативное командование
украинские военные, фото: Генштаб

На южных рубежах защиты украинские военные с неба и земли нанесли удары по 10 районам сосредоточения живой силы и техники врага.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "В районе Крещеновки нашими активными действиями подавлен вражеский опорный пункт.

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Противник продолжает попытки удержать временно оккупированные территории, стремится противодействовать реализации наших замыслов, иногда делает попытки диверсионно-разведывательных или штурмовых действий.

Так, силами до роты в направлении Безымянного от Чкалово пытался улучшить свое тактическое положение. Успеха не имел, с потерями отступил.

Не прекращается вражескими подразделениями и воздушная разведка. В противодействие этой активности 3 беспилотных разведчика типа "Орлан-10" нашими подразделениями сбиты".

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Детали: Кроме того, враг нанес еще и 6 авиаударов, в том числе тремя крылатыми ракетами типа "воздух - воздух" по самолетам Воздушных Сил, обошлось без потерь украинской авиации.

Вечером вражеской авиацией нанесен ракетный удар пятью ракетами класса "воздух - поверхность" Х-59 в направлении Днепропетровщины и Запорожья. 4 ракеты уничтожены силами противовоздушной обороны Воздушного командования "Восток", одна попала в предприятие по переработке зерновых на Криворожье. Есть повреждения производственных объектов, обошлось без человеческих потерь.

Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также по позициям вражеской ПВО.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач, в том числе по четырем районам сосредоточения сил и средств в Волшебном, Олешках и Херсоне, по двум станциям радиоэлектронной борьбы в Бериславском районе и контрольно – по мосту в Новой Каховке.

Подтвержденные потери врага составляют: 18 захватчиков, 2 танка и 6 единиц другой бронированной и автомобильной техники.

8 кораблей вражеского флота маневрируют в Черном море вблизи крымского побережья. На боевом дежурстве 1 БДК и 3 надводных носителя 24 ракет "Калибр".

"Угроза нанесения ракетных ударов не исчезла, в дополнение к ней следует учитывать вероятность применения и дронов-камикадзе по южным регионам", - сообщает оперативное командование.

Темы: Вооруженные силывойна
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