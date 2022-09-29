У Чорному морі шторм посилює мінну небезпеку – ОК "Південь"
Четвер, 29 вересня 2022, 02:30
Через шторм до берегів Чорного моря може прибити міни, їхній радіус ураження уламками може сягати 100 метрів.
Джерело: оперативне командування "Південь"
Дослівно: "Море штормить, а це, як правило, посилює мінну небезпеку.
Пам'ятайте, що радіус ураження уламками такого морського "сюрпризу" у прибережній зоні може сягати 100 метрів.
Будьте пильними і свідомими, сповіщайте про виявлені підозрілі предмети компетентні органи, дотримуйтесь заходів безпеки і норм правового режиму воєнного стану".
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