В Черном море шторм усиливает минную опасность – ОК "Юг"

Из-за шторма к берегам Черного моря может прибить мины, их радиус поражения обломками может достигать 100 метров.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Море штормит, а это, как правило, усиливает минную опасность.

Помните, что радиус поражения обломками такого морского "сюрприза" в прибрежной зоне может достигать 100 метров.

Будьте бдительными и сознательными, сообщайте об обнаруженных подозрительных предметах компетентные органы, соблюдайте меры безопасности и нормы правового режима военного положения".