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В Черном море шторм усиливает минную опасность – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 сентября 2022, 02:30
фото: Дмитрий Ларин

Из-за шторма к берегам Черного моря может прибить мины, их радиус поражения обломками может достигать 100 метров.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Море штормит, а это, как правило, усиливает минную опасность.

Помните, что радиус поражения обломками такого морского "сюрприза" в прибрежной зоне может достигать 100 метров.

Будьте бдительными и сознательными, сообщайте об обнаруженных подозрительных предметах компетентные органы, соблюдайте меры безопасности и нормы правового режима военного положения".

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Темы: Черное моревойна
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