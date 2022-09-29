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В Черном море шторм усиливает минную опасность – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 сентября 2022, 02:30
В Черном море шторм усиливает минную опасность – ОК Юг
фото: Дмитрий Ларин

Из-за шторма к берегам Черного моря может прибить мины, их радиус поражения обломками может достигать 100 метров.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Море штормит, а это, как правило, усиливает минную опасность.

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Помните, что радиус поражения обломками такого морского "сюрприза" в прибрежной зоне может достигать 100 метров.

Будьте бдительными и сознательными, сообщайте об обнаруженных подозрительных предметах компетентные органы, соблюдайте меры безопасности и нормы правового режима военного положения".

Темы: Черное моревойна
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